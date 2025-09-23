Obavijesti

SNIMILA VIDEO

Ella o skrbništvu: 'Imam svojih sedam dana s djecom pod nadzorom, to je užasno teško'

Piše Marinela Mesar,
Ella o skrbništvu: 'Imam svojih sedam dana s djecom pod nadzorom, to je užasno teško'
Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL

Influencerica je pokazala kuću u Balama, gdje njezine kćeri trenutačno žive s ocem. Uz to, otkrila je i njihovu dnevnu rutinu kada ona dođe u Istru. Podsjetimo, razvod od Charlesa pokrenula je još 2022. godine

Ella Dvornik otkrila je kako provodi vrijeme sa svojom djecom. Na društvenim mrežama podijelila je video u kojem je pokazala kuću u Balama, gdje njezine kćeri trenutačno žive s ocem Charlesom Pearceom. Ella je, podsjetimo, u procesu razvoda od Charlesa, a budući da je podstanarka u Zagrebu, djeca su privremeno kod njega. S majkom provode svaki drugi cijeli tjedan, i to pod nadzorom.

Ella je u videu pokazala kako izgleda put od Zagreba prema Istri. Kada stigne do kuće, najprije djecu odvede u igraonicu. Kasnije zajedno odlaze na ručak, a potom uživaju u zajednički provedenom vremenu. 

- Kao i uvijek, dolazim s koferom u svoju kuću, pozvonim zvono na svojoj kući jer nemam ključ od svoje kuće - rekla je Ella u videu. 

Foto: YouTube

Također je priznala da ni tijekom svojih sedam dana s djecom kćeri ne odvaja od Charlesa.

- Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš - otkrila je influencerica. 

Na kraju videa odvela je kćeri na dva dana i do Zagreba, nakon čega ih je ponovno odvela u Bale kod oca. 

- Vraćam se u Zagreb, totalna je promjena energije kad idem u Zagreb.Užasno mi je teško dolaziti ovamo, dugo mi to traje, ali kad odlazim u Zagreb, brzo mi sve prođe. Točno se vidi gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb - istaknula je Dvornik. 

Podsjetimo Ella je s Charlesom u bračnu luku uplovila 2019. u Las Vegasu. Za njihov razvod javnost je saznala u kolovozu 2023., što je i sama Ella tada potvrdila. Inače, razvod su pokrenuli još 2022., no postupak se stalno odgađa.

Pula: Ella Dvornik i Charles Pearce odlaze sa Županijskog suda
Pula: Ella Dvornik i Charles Pearce odlaze sa Županijskog suda | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

