ČEKALI IZLAZAK SUNCA

Ella povela Meštra u Barcelonu?

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Ella povela Meštra u Barcelonu?
4
Foto: Instagram

Domaća influencerica ponovno je podignula prašinu novom objavom na Instagramu. Ella Dvornik podijelila je video s plaže, a njezini pratitelji odmah su se zapitali je li snimka nastala u društvu njezina 'Meštra'

Hrvatska influencerica i glazbenica Ella Dvornik, koja je ovih dana bila na putovanju u Barceloni, iznenadila je svoje pratitelje novim videom na Instagramu. U nedjelju je objavila snimku na kojoj ona i nepoznati muškarac sjede na pješčanoj plaži i čekaju izlazak sunca.

VELIKA ZAJEDNICA 'Tajna grupa' Elle Dvornik: Više od 6000 djevojaka je u njoj...
'Tajna grupa' Elle Dvornik: Više od 6000 djevojaka je u njoj...

Ellini pratitelji odmah su se pitali je li snimka nastala u društvu njezina misterioznog 'Meštra', muškarca koji se već mjesecima pojavljuje u njezinim objavama, ali kojem lice još uvijek nije otkrila. Dvojac sjedi okrenut leđima kameri, a ona je odjevena u prugasti pulover dok se njen partner 'sakrio' sivom majicom s kapuljačom. 

- Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imati vise sreće u Francuskoj - napisala je Ella uz video.

Objava je izazvala lavinu komentara radoznalih obožavatelja. 'Lijepa su vam, leđa.', 'Vi ste jedan drugom izlazak sunca', 'On je baš maskiran', samo su neki od njih.

Glasine o novoj ljubavnoj vezi ove influencerice započele su ranije ove godine, a raspirile su ih fotografije s tajanstvenim muškarcem te prsten koji se vidi na njenoj ruci. Ella još nije otkrila identitet novog partnera, a mnogi se obožavatelji pitaju o kome je riječ.

KONAČNO JASNO Riješila misterij! Ella Dvornik otkrila je li maknula filere
Riješila misterij! Ella Dvornik otkrila je li maknula filere

Ranije je Zagreb.info naveo kako se radi o reperu Marinu Hučiću, koji je javnosti poznatiji pod nazivom Geralt iz Rivije, odnosno GiR. Nakon što je ova informacije procurila, reper se oglasio na svom Instagram profilu porukom koja je zbunila obožavatelje te ih ostavila u nedoumici. Objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

Zagreb: Održan je Story Hall of Fame
Zagreb: Održan je Story Hall of Fame | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, kći Dine Dvornika bila je u braku s Charlesom Pearceom iz Velike Britanije. Par koji ima dvije zajedničke kćeri, Bali Dee i Lumi Wren, razišao se prošle godine. 

