'Tajna grupa' Elle Dvornik: Više od 6000 djevojaka je u njoj...

Djevojke koje rade ili se kreću u britanskoj prijestolnici, zasigurno su čule za Facebook grupu 'Cure u Londonu'. Ova zajednica broji 6000 članova i svakodnevno pomaže našim djevojkama, ali i ostalima s Balkana koji se nađu u Londonu.

Foto: Instagram

Čak i one koje se nalaze u toj zatvorenoj grupi te se njome služe, možda niti ne znaju tko je jedna od idejnih začetnica i osnivačica ove veoma korisne grupe. Naime, to je Ella Dvornik (34), a grupa je osnovana 2014. godine, navodi Tportal.

U ovoj grupi možete pronaći sve - odgovor na pitanje ako zapnete s papirologijom, ako vas nešto muči u vezi tamošnjih zakona, a možete razviti i prijateljstvo s nekim s Balkana. U grupi su se razvila mnoga prijateljstva, a to je ono najvažnije.

Foto: Instagram

S ovom grupom zasigurno se mnogim damama bilo lakše snaći u Velikoj Britaniji. Naime, osim Hrvatica, u grupi ima cura iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije...

Inače, Ella je u London otišla u ranim dvadesetima. Htjela se okušati u glazbi. U međuvremenu je pokrenula blog na kojem je pisala o svom životu u Velikoj Britaniji, ali i o putovanjima. Nakon nekog vremena, to je preraslo u biznis i nakon toga je sakupila mnogo pratitelja na društvenim mrežama.