Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'

Influencerica i pjevačica Ella Dvornik (34) već mjesecima na Instagramu dijeli fotografije iz Londona, a uz misterioznog 'Meštra' i prsten na ruci pokrenula je lavinu nagađanja o svom ljubavnom životu.

Foto: Instagram

Kako navodi Zagreb.info, muškarac koji joj pravi društvo navodno je zagrebački reper Marin Hučić, poznat kao Geralt iz Rivije ili GiR. Iako službene potvrde još nema, bliski izvori tvrde da su zajedno.

Nakon što su glasine o vezi preplavile društvene mreže i portale, Hučić je se oglasio na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

Prvo je objavio na Instagram story definiciju riječi 'single', a zatim je dodao: 'Toliko o tome. Živjeli'.

Foto: Instagram

Ova kratka poruka mnoge je zbunila. Je li time htio demantirati romansu ili samo provocirati znatiželju javnosti, ostaje otvoreno pitanje.

Podsjetimo, Ella je iz braka s Britancem Charlesom Pearceom dobila dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Rastali su se prošle godine, a razvod je još u tijeku.