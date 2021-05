Američka voditeljica Ellen DeGeneres (63) najavila je kraj emitiranja svog dugogodišnjeg talk showa.

Show će završiti 2022. godine, nakon 19. sezone emitiranja.

- Koliko god je ova emisija sjajna i koliko god je zabavna, jednostavno mi više ne predstavlja izazov - rekla je voditeljica za The Hollywood Reporter.

Vijest o završetku snimanja dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su bivši zaposlenici u javnost izašli s pričama da je emisija "toksično mjesto za rad".

Nakon toga tri su producenta izgubila posao, a DeGeneres je tekuću sezonu otvorila uz ispriku u eteru. Show se emitira od 2003. godine te je jedan od najpopularnijih talk showova u SAD-u i jedan od najpoznatijih u svijetu.

- Ja sam htjela završiti sa showom nakon 16. sezone. To je trebala biti moja posljednja sezona, no htjeli su da potpišem ugovor na još četiri godine. Ja sam rekla da ću potpisati na još možda jednu godinu. Oni nisu pristajali na jednu godinu pa smo našli kompromis na tri. Znala sam da će to biti moja posljednja sezona - dodala je Ellen.

Voditeljica odbacuje tvrdnje da s talk showom prestaje zbog raznih optužbi bivših zaposlenika.

- Slomilo mi se srce kad sam doznala da ljudi koji ovdje rade osjećaju išta drugo osim da imaju fantastično iskustvo... Da su na bilo koji način povrijeđeni - rekla je.

Prema Hollywood Reporteru, DeGeneres je osoblju obznanila svoju odluku u utorak, a u četvrtak bi o tome trebala dati intervju kolegici Opri Winfrey.