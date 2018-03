Elton John: Od ovisnosti radi oca do idilične karijere i obitelji

Proći ću sve kontinente kako bih se primjereno pozdravio. Moji obožavatelji će doživjeti najbolji, najfantastičniji show koji sam ikada pripremio. Puno smo promišljali o sadržaju i vizualnom izgledu, istaknuo je Elton John (71) objavivši u siječnju ove godine da će mu turneja 'Farewell Yellow Brick Road Tour' biti posljednja.

Foto: Privatni album

- Sve se vrti oko njih. Volim svoje sinove. Mrzim biti daleko od njih. Imam puno predivnih uspomena s turneja i odradio sam preko četiri tisuće koncerata te volim pjevati, ali svoje sinove volim više - objasnio je Elton zašto se povlači sa scene. Tvrdi da kada su Zachary (7) i Elijah (5), koje ima s mužem, filmskim producentom Davidom Furnishem (55), bili mlađi vodio ih je svugdje jer su bili 'prenosivi'. No dječaci sada moraju ići u primjerenu školu te se pridržavati rasporeda.

Foto: Privatni album

- Shvatio sam u razgovoru s njima da želim stati s pjevanjem i posvetiti im se u potpunosti - rekao je Elton. Dodao je kako je razmišljao o mirovini od 2015. i planirao je posljednju turneju 18 mjeseci. Nakon njezinog završetka neće biti iznenadnog povratka na scenu.

- Sinovi su uzbudljiviji od pjevanja po cijelom svijetu - napomenuo je Elton koji je tijekom 50-godišnje karijere prodao preko 250 milijuna albuma. U veljači 2016. Englez je objavio svoj 33. album 'Wonderful Crazy Night', a kaže da nikada nije zamišljao da će imati tako divnu karijeru, brak i djecu. Svoj 'put' je započeo 1962. u bendu Bluesology i nije ni sanjao kako će od Reginalda Kennetha Dwighta postati Elton John.

Foto: DS7/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Jedino što sam htio je baviti se glazbom, bilo to sviranje u bendu ili posao u trgovini pločama. Nikad nisam mislio da će postojati ovakav moj život. Bilo je to nevjerojatno putovanje - ispričao je Elton. Glazbenik je prije Davida bio u braku sa Renate Blauel (65) od 1984. do 1988. kada je otkrio u javnosti da je homoseksualac.

Foto: Twitter

Elton je imao problematičan odnos sa svojom majkom Sheilom Farebrother s kojom se pomirio nekoliko mjeseci prije njezine smrti u prosincu prošle godine. U svađi su bili od 2008., a razlog sukoba je bio glazbenikov bivši asistent Bob Halley (71) s kojim Sheila nije htjela prekinuti kontakt.

- Rekao mi je da me mrzi i zalupio slušalicu. Meni, svojoj majci - progovorila je pjevačeva majka o njihovoj svađi zbog koje joj nije dao ni da viđa njegove sinove Zacharyja i Elijaha. Pomirili su se prošle godine kada joj je Elton poslao buket orhideja za rođendan. No čini se da je svađa utjecala na Sheilu dok je pisala oporuku koju je promijenila samo tri tjedna prije svoje smrti 4. prosinca.

Foto: Instagram

- Elton ima bogatstvo od 300 milijuna funti, pa je znala da nema problema oko novca. No htjela mu je nešto i dokazati posljednjim potezom u svojoj oporuci - rekao je Sheilin prijatelj za britanski tabloid The Sun. Dok je Halleyju ostavila 267.000 funti (oko dva milijuna i dvjesto tisuća kuna), sinu je 'posvetila' mali odlomak sa čudnom ostavštinom.

- Dajem svom sinu Eltonu Johnu dvije 'Batignani' plavozlatne urne koje su oslobođene od svih poreza i fotografije moje majke i djeda u uniformi - napisala je Sheila koja je krivila pjevačevog muža, filmskog producenta Furnisha što je otpustio asistenta. Rekla je kako joj je Halley poput sina i ispričala da je Elton htio da se prestane družiti s njime.

Foto: Privatni album

Pjevač je u prošlosti imao problema s drogom i alkoholom, a tvrdi da je bio kriv njegov otac Stanley Dwight koji je preminuo 1991. Istaknuo je da ga nikada nije zagrlio ni pokazao kako ga voli.

- Nikakvu ljubav nisam dobio od njega. Nije me ni jednom htio čuti kako pjevam. Zbog njega sam se opijao i drogirao - ispričao je Elton koji je uspješno pobijedio ovisnost i 30 godina nije 'pokleknuo'. Glazbenik se nedavno razbjesnio na koncertu u Las Vegasu dok je klaviru izvodi pjesmu 'Saturday Night's Alright For Fighting' . Pozvao je obožavatelje da mu se pridruže na pozornici, ali se u jednom trenutku iznervirao i prekinuo svirati. Nakon što su se fanovi okupili oko svog idola, jedan muškarac previše mu se približio i dodirivao ga, što je Eltona ometalo u izvedbi pjesme.

Foto: YouTube screenshot

Pokušao mu je objasniti da se makne, no kako ga muškarac nije doživljavao, Elton je izgubio kontrolu. Izderao se na njega dva puta riječima 'odje*i', odgurnuo mu ruku i odjurio s bine prekinuvši koncert.