Elvis Stanić predstavlja novu pjesmu 'Picasso' i najavljuje novi album nakon četiri godine

Pjesma 'Picasso' ujedno je prvi uvid u glazbeni svijet koji Stanić donosi kroz novi projekt AIRes Collective, kojim predstavlja i istoimeni novi album. Riječ je o projektu koji okuplja vrhunske glazbenike i donosi svježi autorski pristup, spajajući različite glazbene utjecaje, od jazza i tanga do mediteranskog i europskog glazbenog senzibiliteta. Kroz ovaj projekt Stanić nastavlja svoje dugogodišnje istraživanje zvuka i glazbenih formi, stvarajući novu, suvremenu glazbenu priču.

Poznat po svojoj virtuoznosti i glazbenoj znatiželji, Elvis Stanić tijekom karijere izgradio je status jednog od najvažnijih autora i instrumentalista domaće scene, a njegov opus već desetljećima povezuje jazz, world music i mediteranske glazbene utjecaje u prepoznatljiv autorski izraz.

Foto: Petar Kurschner

Nova pjesma 'Picasso' tako simbolično otvara i koncertni život novog albuma koji će publika imati priliku doživjeti uživo kroz niz koncertnih promocija. Prva velika koncertna premijera održat će se 1. travnja u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, nakon čega slijede koncerti 11. travnja u Centru Gervais u Opatiji te 22. travnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Foto: Petar Kurschner

Ovi koncerti bit će više od same promocije novog albuma, publiku očekuje večer snažnih emocija, virtuozne izvedbe i glazbenog dijaloga kakav je postao zaštitni znak Elvisovih nastupa. Upravo kroz takve koncertne susrete nova skladba „Picasso” dobit će svoju punu snagu i kontekst, kao dio šire glazbene priče koju Stanić donosi kroz projekt AIRes Collective.

Objavom pjesme 'Picasso' Elvis Stanić tako najavljuje razdoblje nove glazbe, koncerata i susreta s publikom, potvrđujući još jednom svoju neiscrpnu kreativnost i želju za stalnim umjetničkim istraživanjem.