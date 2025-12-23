Emma Heming Willis iskreno o blagdanima s Bruceom: Tuga i radost danas idu ruku pod ruku

Emma Heming Willis osvrnula se na to kako danas izgledaju blagdani u njezinoj obitelji. Supruga Brucea Willisa svoja je razmišljanja podijelila u osobnom zapisu koji je objavila na svojoj službenoj web-stranici, navodi Unilad.

Foto: Instagram/Demi Moore

U tekstu piše o promjenama koje su nastupile nakon što je Bruceu Willisu dijagnosticirana frontotemporalna demencija te o emocijama koje se posebno pojačavaju tijekom blagdana. Kako ističe, to razdoblje često donosi usporedbe s prošlim godinama i onim kako su blagdani nekad izgledali. „Blagdani su poput ogledala, odražavaju tko smo bili, tko smo sada i kakvima smo ih zamišljali.“

Prisjetila se i koliko je Bruce volio blagdane te obiteljske trenutke, ali naglašava da se danas sve odvija drukčije. Unatoč tome, emocije se ne isključuju. „Radost ne poništava tugu. Tuga ne poništava radost. One koegzistiraju.“

Emma u zapisu poručuje da ne postoji ispravan način za proživljavanje blagdana kada se obitelj suočava s bolešću. „Možete žaliti za onim što je bilo i još uvijek biti prisutni za ono što jest…“

Dodaje i da će obitelj i dalje zadržati dio svojih tradicija, iako u prilagođenom obliku. „Umjesto da Bruce pravi naše omiljene palačinke, ja ću.“

Foto: Instagram/Vjeran Zganec/Pixsell

Njezin osobni zapis izazvao je brojne reakcije, a njezine riječi prenijeli su i brojni mediji.