Emma Stone dobila Oscara pa otkrila: 'Potrgala mi se haljina dok je Ryan Gosling pjevao...'

Emma Stone (35) osvojila je Oscara na 96. dodjeli ove prestižne nagrade, i to za glavnu glumicu u filmu 'Uboga stvorenja'. Za Stone je to već drugi Oscar, nakon što je 2017. dobila nagradu za najbolju glavnu glumicu u filmu 'La La Land'. Dok je primala nagradu glumica je otkrila da ima problema s haljinom.

- Potrgala se. Mislim da se to dogodilo tijekom pjesme 'I'm Just Ken' - rekla je Stone, koja je zajedno s ostatkom publike oduševljeno popratila izvedbu te pjesme na dodjeli nagrada.

Foto: Mike Blake

Louis Vuitton haljina i 30-karatni dijamant

Pjesmu je izveo njezin kolega upravo iz 'La La Landa', Ryan Gosling, koji je utjelovio Kena u filmu 'Barbie'. Iako je i ta pjesma bila nominirana za najbolju originalnu pjesmu na 96. dodjeli, ta je nagrada otišla Billie Eilish za pjesmu 'What I Was Made For' za isti film. Ujedno je to bio i jedini Oscar kojeg je film 'Barbie osvojio ove godine'.

Foto: Mike Blake

Stone se na dodjeli nagrada pojavila u svjetlozelenoj Louis Vuitton haljini bez naramenica te je uparila s ogrlicom s 30-karatnim žutim dijamantom.

- Nedavno sam paničarila, kao što vidite, to mi se događa često. Yorgos Lanthimos mi je rekao da se izuzmem iz ovoga. I bio je u pravu, jer ovo nije o meni. Radi se o cijeloj ekipi koja je skupila da napravi nešto nevjerojatno - rekla je u svom govoru. Zahvalila je i redatelju Lanthimosu na ulozi Belle Baxter.

'Uboga stvorenja' drugi film po broju osvojenih nagrada

Nakon svog govora, Stone se kratko još obratila oko svoje haljine.

- Nemojte je gledati straga, hvala - rekla je i otišla s pozornice, dok je rukom držala haljinu.

Foto: Mike Blake

Film 'Uboga stvorenja' drugi je po broju osvojenih Oscara ove godine. Nominiran je bio u 11 kategorija, a osvojio je četiri Oscara za: najbolju šminku i frizuru, najbolju kostimografiju, najbolju scenografiju te najbolju glumicu