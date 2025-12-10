Emotivna Sharon o posljednjim trenucima Ozzyja Osbournea: 'Rekao mi je da ga zagrlim...'

Sharon Osbourne (73) gostovala je u emisiji kod Piersa Morgana te ispričala detalje u noći smrti svog voljenog supruga Ozzyja Osbournea, koji dosad nisu bili poznati.

Ispričala je kako joj je u 4.30 ujutro rekao: 'Probudi se', a ona mu je odgovorila: 'Ne moram se sama buditi, ti si me probudio'.

- Nakon toga mi je rekao da ga poljubim i čvrsto zagrlim. I sad se pitam jesam li ga trebala zagrliti čvršće? Reći mu da ga volim još jače - pitala se u suzama.

The Pride of Britain Awards 2015 - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Nakon toga se, ispričala je, spustio na donji kat i otišao vježbati. Dodala je kako je inzistirao na ranojutarnjim vježbama na eliptičnom trenažeru iako je bio jako bolestan te je ove godine imao sepsu i upalu pluća. Samo 20 minuta nakon vježbanja srušio se u teretani u njihovom domu.

Ona je odmah dotrčala nakon što je čula njegov krik.

- Potrčala sam dolje, pokušali smo ga spasiti, ali nije išlo. Ni medicinskom timu nije uspijevalo. Onda sam rekla: 'Nemojte, pustite ga. Ne možete ništa. On je gotov' - priča.

Dodaje kako je nažalost odmah znala da je umro i da mu spasa nema.

- Oni su stvarno pokušavali. Stigao je helikopter, odveli su ga u bolnicu i tamo probali još jednom, ali nije išlo. Govorila sam im: 'Pustite ga' - otkrila je Sharon.

Foto: YouTube

Otkrila je i kako joj je ispričao da je imao neobične snove tjednima prije nego što je umro.

- Rekao je da u snovima vidi ljude koje ne poznaje. Oni njemu ništa ne govore, a niti on njima. Mislim da je znao što slijedi - govorila je.

Dotaknula se i njegovog posljednjeg nastupa 5. srpnja. Podsjetimo, Ozzy je preminuo nešto više od dva tjedna nakon legendarnog nastupa, u 77. godini.

- Imao je pripreme, a doktori su mu rekli da ako odradi taj nastup, onda je 'to to'. Upozorili su ga i da možda neće preživjeti koncert. Toliko je bio bolestan da je znao da je kraj blizu - otkriva Sharon koja je s njim bila u braku od 1982. godine, a njihov je brak proživio mnoge kušnje - od ovisnosti pa sve do nevjere. No njihova je ljubav sve preživjela.

Dodala je kako Ozzy nije mario za preporuke liječnika.

Foto: Fred Prouser

- Rekao im je: 'Baš me briga. Ja to želim odraditi'. Znao je da mu tijelo otkazuje. Ove godine je triput preživio upalu pluća, imao je i sepsu... To sve ga je stvarno uništilo. Bio je na antibioticima cijelo vrijeme. Uzimao ih je dvaput dnevno, a oni su ubijali i dobro i loše. Ma sve... To je bilo toliko lijekova da on to jednostavno nije mogao preživjeti - govorila je.

Nastupio je na tronu koji je načinjen kako bi mogao odraditi koncert jer nije mogao stajati. Piers Morgan, koji je inače dobar Sharonin prijatelj, pitao ju je kako je glazbenik sakupio snagu da odradi koncert do kraja.

Foto: Hannah McKay

- Toliko je htio svima reći hvala da je jednostavno to 'morao' napraviti. Znao je cijenu toga. Ali toliko ga je to usrećilo. On je danima gledao snimke i slušao reakcije na koncert. Ta dva tjedna prije nego što je umro su ga više usrećila nego posljednjih sedam godina života - rekla je Sharon.

Očajna Sharon se ne može pomiriti da njenog voljenog supruga više nema. Više je puta tijekom intervjua brisala suze.

- Zasad sam u redu. Ali sve mi je jako čudno. Kad nekog toliko voliš i tuguješ za njim, jednostavno se moraš naučiti kako živjeti s tim. Hoću. Nekako uspijevam nastaviti sa životom - priča.

Otkrila je još jedan od njihovih razgovora u posljednjim danima Ozzyjeva života.

Foto: Ueslei Marcelino

- Jedne me večeri čvrsto grlio pa me pitao: 'Hoćeš li se udati nakon moje smrti'. Tada sam ga opsovala i čvrsto rekla ne - objasnila je i dodala kako su joj djeca pomogla da se ponovo vrati u 'normalu'.