Jezivo i odvratno! Sharon i Kelly otkrile: 'Nakon Ozzyjeve smrti nam je slala svoje nokte i krv!'

Nekoliko mjeseci nakon smrti slavnog Ozzyja Osbournea, njegova supruga Sharon i kći Kelly u podcastu o svojoj obitelji otkrile su s kakvim su se sve ludostima glazbenikovih fanova morale nositi posljednjih mjeseci. Od svih se najviše ističe slučaj žene koja je tvrdila da je tajna kći preminulog pjevača.

Foto: YouTube

U ovotjednoj epizodi 'The Osbournes Podcasta', Ozzyjeva kći Kelly rekla je kako se obitelj nakon glazbenikove smrti susrela s raznim neobičnim tvrdnjama fanova: 'Imali smo dosta luđaka koji su došli niotkuda govoreći kako razgovaraju s mojim ocem iz groba'. Na njene se riječi nadovezala Sharon još šokantnijom pričom.

'Jedna nam je gospođa slala svoje nokte s nožnih prstiju', otkrila je, a Kelly dodala: 'Bio je nokat s nožnog prsta, nešto krvi, kosa, zato jer je apsolutno uvjerena da je dijete mog tate'. Supruga pjevača sastava Black Sabbath objasnila je kako je spomenuta žena očajnički željela da se provede DNK test kojim bi dokazala da joj je glazbenik otac.

Foto: YouTube

Ozzy Osbourne, koji je preminuo 22. srpnja ove godine zbog srčanog udara, imao je šestero djece. Troje je dobio u svom prvom braku s Thelmom Riley. Par koji se vjenčao 1971. godine zajedno je imao kćer Jessicu i sina Louisa, a glazbenik je posvojio i supruginog, tada petogodišnjeg, sina Elliota iz prethodne veze.

Vjenčanje Sharon i 'Princa tame' održano je 1982. godine, a osim Kelly, imali su i kćer Aimee te sina Jacka. U drugom dijelu podcasta, pjevačeva supruga otvoreno je progovorila i o njegovoj borbi sa zdravljem. Rekla je kako se, otkada je doživio pad, njegovo zdravlje počelo pogoršavati.

Foto: YouTube

'Mislim da je bio prvi tjedan u prosincu i on se nije osjećao sjajno te je malo pao i počeo govoriti kako ga bole leđa', objasnila je, a sin Jack nastavio: 'Prisjećajući se, on nije baš dobro podnosio bol... ali budući da je bio gospodin, nije nikome rekao da je pao i ispostavilo se da je imao prijelom leđa, kralježaka'.

Sharon je dodatno pojasnila i da zacjeljivanje kralježaka traje oko šest tjedana te da je bolno, dodavši da će se 'većinu vremena tijelo samo izliječiti'. Priznala je i kako je znala da bi bilo 'čudo' da se takvo izlječenje dogodi, s obzirom na Ozzyjevo zdravstveno stanje i količinu lijekova koje je morao piti.

Foto: YouTube

'Počelo je malo kao domino efekt. Trpio je toliku bol da je morao ići u bolnicu. Ja sam se ranije vratila s odmora.', ispričala je te dodala: 'Bio je u bolnici i tada je dobio upalu pluća te mu se to dogodilo tri puta u zadnjih godinu dana. Tako da mu je zbog upale pluća i kralježaka bilo jako neudobno'.

POGLEDAJTE PODCAST: