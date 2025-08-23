Surađivao je s 'Princom tame' na njegovom zadnjem koncertu: 'Ozzy je tad znao da umire...'

"Kao da je znao da umire. Živio je zbog svirke i tog osjećaja ljubavi i htio je to ponoviti još jednom. Ponovno izvesti "Paranoid"... Volio bi da je živio još 30 godina", kazao je o legendarnom rockeru Ozzyju Osbourneu Tom Morello, koji je s njim surađivao na oproštajnom koncertu...

Ozzy je oproštajni koncert u Birminghamu održao 5. srpnja, preminuo je 22. srpnja.

Gitarist i pjevač Morello, koji je bio glazbeni direktor na Ozzyjevu posljednjem koncertu, prepričao je još detalja s tog događaja...

- Tog dana je milijun stvari moglo poći u krivom smjeru, a možda tri jesu. To je bio duhovno veliki trenutak za sve ljubitelje rock n' rolla. Htio sam da to bude najveći dan u povijesti heavy metala - kazao je Morello, koji je svirao sa Springsteenom, bio član Rage Against the Machinea, Audioslavea...

- Ozzy je jedan od najvećih svih vremena. Njegova smrt je tragedija. Ali čudo je da je živio toliko dugo, njegov život je uvijek bio na rubu - kazao je Morello, piše NY Post.

Osbourne je preminuo u 76. godini od zastoja srca, dugo se borio s Parkinsonom...

Ali prije smrti, sudeći prema Morellu, ispunio si je želju. Još jednom biti na pozornici.