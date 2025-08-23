Obavijesti

TOM MORELLO OTKRIO

Surađivao je s 'Princom tame' na njegovom zadnjem koncertu: 'Ozzy je tad znao da umire...'

Surađivao je s 'Princom tame' na njegovom zadnjem koncertu: 'Ozzy je tad znao da umire...'
Ozzy je jedan od najvećih svih vremena. Njegova smrt je tragedija. Ali čudo je da je živio toliko dugo, kazao je Morello...

"Kao da je znao da umire. Živio je zbog svirke i tog osjećaja ljubavi i htio je to ponoviti još jednom. Ponovno izvesti "Paranoid"... Volio bi da je živio još 30 godina", kazao je o legendarnom rockeru Ozzyju Osbourneu Tom Morello, koji je s njim surađivao na oproštajnom koncertu...

Ozzy je oproštajni koncert u Birminghamu održao 5. srpnja, preminuo je 22. srpnja.

Gitarist i pjevač Morello, koji je bio glazbeni direktor na Ozzyjevu posljednjem koncertu, prepričao je još detalja s tog događaja...

- Tog dana je milijun stvari moglo poći u krivom smjeru, a možda tri jesu. To je bio duhovno veliki trenutak za sve ljubitelje rock n' rolla. Htio sam da to bude najveći dan u povijesti heavy metala - kazao je Morello, koji je svirao sa Springsteenom, bio član Rage Against the Machinea, Audioslavea...

- Ozzy je jedan od najvećih svih vremena. Njegova smrt je tragedija. Ali čudo je da je živio toliko dugo, njegov život je uvijek bio na rubu - kazao je Morello, piše NY Post.

Osbourne je preminuo u 76. godini od zastoja srca, dugo se borio s Parkinsonom...

Ali prije smrti, sudeći prema Morellu, ispunio si je želju. Još jednom biti na pozornici.

