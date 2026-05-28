Emotivna Viktorija Rađa: Srce će mi puknuti, mali Niko maturant

Vjerojatno su svi roditelji ponosni na svoje dijete, al meni će srce puknuti, poručila je Viktorija Rađa, supruga proslavljenog košarkaša Dine Rađe, na društvenim mrežama. Ponosni roditelji pozirali su sa svojim sinom Nikom (18), koji je proslavio maturalnu večer. Viktorija nije skrivala koliko je dirnuta ovom prigodom. 'Mali Niko maturant', dodala je.

Proslavljeni košarkaš i njegova supruga, koja je na izboru za Miss Hrvatske 1995. godine ponijela titulu druge pratilje, upoznali su se davne 1995. preko zajedničkog prijatelja, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule.

Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku. Mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih parova na estradi.

- Laska mi ovo: 'Najskladniji brak'. Zašto? Zato što nismo celebrityji, jer smo tako normalni, živimo jedan lijep život. Imam prekrasnog muža koji me toliko voli, cijeni i drži do mene i onda mu moraš uzvratiti. To onda mora funkcionirati - rekla je svojevremeno Viktorija za IN magazin.

Proslavljenom košarkašu ovo je drugi brak. Iz prvog braka, s bivšom košarkašicom Željanom, koji je trajao tijekom 90-ih, Dino ima i 28-godišnjeg sina Duju.