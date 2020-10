'Ena na Farmi ide do kraja, to nije upitno. Jedini problem bi mogla biti njena tvrdoglavost'

Mislim da će željeti da bude sve po njenom, kako je ona to zamislila, ali s obzirom na to da su tamo ljudi s različitim karakterom, teško da će joj to poći za rukom, kaže njezina prijateljica Josipa

<p>Iskreno, iznenađena sam što Ena ulazi na 'Farmu', naravno - pozitivno iznenađena jer znam da ona voli nove izazove i pustolovine, rekla nam je Vinkovčanka<strong> Josipa Karimović</strong> (25), koju je javnost upoznala 2018. tijekom sudjelovanja u showu 'Ženim sina'.</p><p>Josipa se privatno druži s Playboyevom zečicom, glumicom i bivšom kandidatkinjom showa 'Ljepotice i genijalci', <strong>Enom Friedrich Čobanov</strong> (33).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Upravo je Ena jedna od natjecateljica nove 'Farme'. Ime ove sezone je 'Farma: More & maslina', a na imanje popularnog realityja ulazi 14 kandidata.</p><p>- Iako je Ena djevojka s asfalta, mislim da će se odlično snaći. Ona djeluje kao velika maza, ali nije uopće tako - smatra atraktivna plavuša Josipa.</p><p>Kaže da je ne može zamisliti u obavljanju seoskih poslova.</p><p>- Jer koliko znam, nije baš ljubiteljica životinja. Ali nikad se ne zna, možda joj se svidi to i poželi udomiti neku kravicu - rekla je.</p><p>A evo što misli o tome koja bi Enina mana mogla stvarati poteškoće tijekom njezina boravka u showu.</p><p>- Mislim da će joj jedini problem na 'Farmi' predstavljati njezina tvrdoglavost i da će željeti da bude sve po njenom, kako je ona to zamislila, ali s obzirom na to da su tamo ljudi s različitim karakterom, teško da će joj to poći za rukom - iskrena je Josipa.</p><p>Optimistična je u tome dokle će Friedrich dogurati u realityju.</p><p>- Ena u showu, naravno, ide do kraja, to nije upitno - smatra.</p><p>Na 'Farmu', među ostalim, ulazi i splitska pjevačica <strong>Maja Bajamić </strong>(29), kao i <strong>Silvio Krstanović</strong> (27), trener fitnessa iz Zagreba.</p><p>- Mislim da bi se Ena mogla najbolje slagati s Majom, a od farmera mi je Silvio zapeo za oko kao osoba s kojom bi ona mogla biti dobra - govori Josipa te dodaje kako ne može ni pretpostaviti s kim se Ena ne bi mogla slagati u showu.</p><p>No u jedno je sigurna - svakodnevno će gledati svoju prijateljicu i bit će joj, kaže, najveća podrška.</p><p>- Naše prijateljstvo tek počinje i nakon njezinog izlaska iz 'Farme' nastavit ćemo druženje - objasnila je.</p><p>A koliko su njih dvije dobre pokazale su nedavno kad su se golišave mazile u jednom zagrebačkom hotelu. Naravno, sve to su snimile za obožavatelje na stranici OnlyFans, platformi na kojoj objavljuju pornografski sadržaj.</p><p>Iako je Ena nedavno otkrila kako ona i njezin partner <strong>Daniel Kiš </strong>očekuju dijete, izjavila je da ne planira prestati s karijerom na OnlyFansu.</p><p>- Mislim da će joj sudjelovanje u ovom realityju dosta pomoći na OnlyFansu iako su 'Farma' i to totalno različiti koncepti. Ali svaka reklama je dobra, zar ne!? - zaključila je Karimović.</p><p>A Eni će društvo na 'Farmi' praviti i kliški Picasso <strong>Stjepan Jukić</strong> (30), koji živi od prodaje svojih slika. Novac koji zaradi ulaže u boje, platna i putovanja, a u Klis se vrati kad su prazni džepovi. Fasciniran je Kubom i njihovim mentalitetom, tj. lakoćom življenja.</p><p>Prijatelji ga opisuju kao produhovljenog slobodnjaka, mudrog, odmjerenog, kreativnog, karizmatičnog i plemenitog mladića s odličnom moći zapažanja. Mane su mu, navodi, da svijet gleda kroz ružičaste naočale, živi za danas i ne zna stati.</p><p>- Slikanjem sam se počeo baviti dok sam pauzirao studij - rekao je ranije u intervju za 24sata Stipe, koji je razmišljao i o tome da upiše Akademiju likovnih umjetnosti, no prema iskustvima od drugih shvatio je da to ne funkcionira kako bi on želio, a ne želi da mu netko nameće svoje inspiracije niti uzore.</p><p>Jer on zapravo uzora niti nema, ne zanimaju ga drugi, zanima ga da na platnu dočara ono što on sam ima reći.</p><p>- Obitelj je bila skeptična jer sam onako malo ludast. Bilo je, naravno: 'Što ćeš slikati?', 'Nema od toga kruha', 'Kako misliš u penziji?'... Klasična priča. Ali ja sam radio po svom. Naposljetku su prihvatili i shvatili da neću biti zadovoljan ako radim neki ‘normalan’ posao, a onda neće ni oni biti zadovoljni - ispričao nam je Stipe jednom prilikom.</p>