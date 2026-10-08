Ena s galerije prati prvi test kreativnosti: 'Možda jednom i ja budem u žiriju MasterChefa'

Pobjeda u prethodnom izazovu Eni Kokanović Nagy donijet će veliku prednost u MasterChef kuhinji. Ovoga puta upravo će ona odlučivati s kojim će kombinacijama namirnica kuhati ostali kandidati, a ulog neće biti malen jer će najlošiji završiti u stres testu.

Pred Enom će se naći tri kombinacije koje su osmislili chefovi. Goranova donosi pileći batak, povrtni temeljac i crveni papar u zrnu, Stjepanova ribu list, tamni pileći temeljac i zeleni papar, dok Marijeva kombinacija spaja svinjski kotlet, riblji temeljac i crni papar.

Foto: NOVA TV

„Velika je to odgovornost, ali u tome ima i malo zabave... Moram biti oprezna, jer spavam u vili sa suprotnim timom“, našalit će se Ena. Osim što će rasporediti kombinacije među timovima, Ena će dobiti još jednu privilegiju – mogućnost da uopće ne kuha, koju će i iskoristiti, pa će izazov promatrati s galerije.

„Odlučila sam se poslužiti metodom prethodne pobjednice Endrine, da ne kuha i da vidi kako ljudi kuhaju. Ovo je prilika da promotrim kako tko diše za radnim jedinicama“, objasnit će Ena, i dodati: „Stajati sa žirijem je odlično. Osjećaj je super i manifestiram svoj novi posao, da ja jednog dana budem u žiriju MasterChefa“.

Foto: NOVA TV

Kako će se kandidati snaći s dobivenim kombinacijama namirnica, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!



