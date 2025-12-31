Endrina Muqaj za 24sata: 'Ne želim preskakati korake niti juriti za brzim uspjehom'

Endrina Muqaj pobjednica je osme sezone MasterChefa, a u napetom finalu protiv Otta Grundmanna žiri je oduševila svojim jelima i time zaslužila prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura.

- Doći u finale bilo je emotivno vrlo snažno. S jedne strane osjećaš ogroman ponos jer znaš koliko si dao kroz cijelu sezonu, a s druge strane pritisak jer znaš da je to zadnje kuhanje i da se sve svodi na tih nekoliko sati. Najteže mi je bilo nositi se s vlastitim očekivanjima, znala sam što želim napraviti i nisam si htjela dopustiti grešku - otkrila je Endrina za 24sata nakon pobjede.

Foto: NOVATV

Kaže kako je konkurencija bila izuzetno jaka i to je ovu sezonu učinilo posebnom.

- Svatko je imao svoj stil, svoje jake strane i trenutke u kojima je briljirao. To te stalno tjera da podižeš razinu i da ne popuštaš ni u jednom trenutku - rekla je te dodala kako je kod drugih kandidata najviše cijenila hrabrost i kreativnost.

- Voljela sam vidjeti kada netko riskira, kada ide u nepoznato i kad se vidi da kuha s karakterom. Mislim da je ta raznolikost stilova dala je sezoni dinamiku i kvalitetu - istaknula je.

Sa žirijem i mentorom imala je profesionalan, ali vrlo ljudski odnos.

- Njihove kritike nikad nisam doživljavala osobno, nego kao alat da budem bolja. Najkorisniji savjeti bili su oni koji su me vraćali na fokus i jasnoću tanjura, da ne radim previše, nego da svaka ideja ima smisao i svrhu - objasnila je.

Foto: NOVATV

Njeni najmiliji presretni su što je upravo Endrina pobjednica MasterChefa.

- Reakcije su bile prepune emocija, puno suza, zagrljaja i ponosa. Obitelj je bila presretna, ali i rasterećena jer su znali koliko sam se dala u cijeli proces - otkrila nam je te dodala kako je njihovo najdraže jelo koje stalno traže da im priprema njen audicijski sendvič.

- Taj sendvič je postao mali kućni hit i uvijek se traži iznova, bez obzira na priliku - smije se Endrina koja ima više omiljenih jela.

- Teško mi je izdvojiti jedno. Obožavam beef Wellington, puru sa špekom i domaćim vrhnjem, steakove na sve moguće načine… Joj, svašta vam ja volim - veselo nam otkriva.

Pitamo je kada je u sebi otkrila ljubav prema kuhanju.

- Prati me praktički cijeli život. Odrasla sam uz mirise domaće kuhinje i vrlo rano sam bila uključena u pripremu hrane. Kuhala sam s bakom, gledala majku kako s lakoćom i rutinom stvara obroke koji su okupljali cijelu obitelj. Hrana kod nas nikada nije bila samo nešto što se "mora", nego nešto što se dijeli, oko čega se razgovara i povezuje - govori nam i dodaje kako je oduvijek bila veliki gurman.

Foto: NOVATV

- Volim jesti, istraživati okuse i kombinacije, i uvijek sam imala izraženu znatiželju prema hrani. Ta ljubav prema jedenju vrlo prirodno se pretvorila u ljubav prema kuhanju. S vremenom sam shvatila da me ne veseli samo okus na tanjuru, nego i cijeli proces stvaranja, od ideje do izvedbe - ističe.

Njeni najbliži uopće se nisu iznenadili kada im je rekla da se prijavila.

- Godinama su me nagovarali da se prijavim. Njima je to bilo potpuno logično, a meni je trebalo malo više hrabrosti da sama sebi priznam da je to ono što stvarno želim - dodala je.

Sada, nakon MasterChefa, slijedi povratak svakodnevnom životu, koji će ipak biti mnogo drugačiji nego prije.

- Poslovno, fokus mi je na učenju i razvoju. Ne želim preskakati korake niti juriti za brzim uspjehom. Želim ulagati u edukaciju, iskustvo i rad s ljudima od kojih mogu učiti. MasterChef mi je dao snažan temelj, ali svjesna sam da je to tek početak ozbiljnog rada - naglasila je.

- Privatno, želim malo ravnoteže. Ova godina bila je izuzetno intenzivna i emotivna, pa mi je važno pronaći mir, stabilnost i vrijeme za sebe i svoje najbliže. Smatram da bez te ravnoteže nema ni dugoročnog uspjeha - rekla nam je.

Foto: NOVATV

Tijekom MasterChefa, najviše se zbližila sa Selmom Karić.

- Bile smo cimerice i zajedno smo prolazile kroz cijeli ovaj proces: od umora i pritiska do smijeha i ponosa. To je prijateljstvo koje je nastalo u vrlo specifičnim okolnostima i koje je preraslo show. Ostale smo u kontaktu i danas, jer nas veže iskustvo koje je teško objasniti nekome tko to nije prošao - iskrena je.

Tako je pogodilo kad je Selma ispala, ali i druge eliminacije su joj teško padale.

- Kada vidiš koliko se netko trudi, koliko daje od sebe i koliko mu to znači, teško je ostati ravnodušan. U takvom okruženju vrlo brzo se stvori međusobno poštovanje i empatija - objasnila nam je.

Ipak, otkriva nam kako je imala nekoliko favorita – Selmu, Otta, Antoniju i Juricu.

Foto: NOVATV

- Svatko od njih imao je jake trenutke i pokazao da ima znanje, karakter i mentalnu snagu za finale. Iskreno, smatram da je ova sezona bila izuzetno jaka i da je više ljudi imalo potencijal za pobjedu - objasnila je.

Pitamo je na koje je svoje jelo u MasterChefu najponosnija, a odgovor nas ne iznenađuje.

- Najponosnija sam na finalni meni jer on najbolje pokazuje moj razvoj kroz sezonu. Na tim tanjurima vidi se sve ono što sam naučila: tehnički napredak, sigurnost u odluke, jasnoća okusa i emocionalna zrelost. To su jela u kojima sam uspjela spojiti znanje, iskustvo i vlastiti karakter. Kada pogledam ta jela, vidim cijeli put koji sam prošla u MasterChefu i upravo zato su mi najdraža - zaključila je Endrina.