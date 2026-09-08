Enterprise i dalje leti 60 godina kasnije: 'Zvjezdane staze' su postale više od obične serije

Prije šezdeset godina, 8. rujna 1966., emitirana je prva epizoda serije koja je obećala odvažno poći onamo kamo nitko nije išao. "Zvjezdane staze" Genea Roddenberryja ispunile su to obećanje, ali ne samo istraživanjem svemira, već i zadiranjem u kompleksna društvena pitanja na Zemlji. Šest desetljeća kasnije, dok franšiza slavi dijamantnu obljetnicu, njezina utopijska vizija budućnosti u kojoj čovječanstvo surađuje i dalje je jednako provokativna i potrebna kao i u jeku Hladnog rata.

Iako se Gene Roddenberry s pravom slavi kao vizionar, put do multikulturalne posade Enterprisea bio je pun kompromisa. Prvi, odbačeni pilot "Kavez" ("The Cage") iz 1964. imao je isključivo bijelu glumačku postavu. Tek nakon što je NBC zatražio promjene, Roddenberry je dobio drugu priliku. Njegova predanost borbi protiv rasizma bila je neupitna - kao producent serije "Poručnik" ("The Lieutenant") žestoko se borio, iako neuspješno, da se emitira epizoda o rasnoj napetosti u marincima. No, stvaranje "Zvjezdanih staza" nije bilo vođeno isključivo ideologijom.

Mnogi suradnici ističu ključnu ulogu "drugog Genea" - Genea L. Coona, scenarista i producenta koji je seriji dao dubinu. Coon je stvorio Klingonce ne kao puke zlikovce, već kao dio antiratne parabole. Njegovo je djelo i "Prva direktiva" (Prime Directive), pravilo koje Zvjezdanoj floti zabranjuje miješanje u razvoj drugih civilizacija - temeljni etički zakon koji je bio direktna suprotnost kolonijalizmu. Dok je Roddenberry postavio temelje, Coon je izgradio filozofsku strukturu koja seriju čini bezvremenskom.

Lica koja su promijenila televiziju

U središtu te vizije bila je posada, a među njima i dvoje glumaca koji su postali ikone. Nichelle Nichols, koja je utjelovila časnicu za komunikacije Uhuru, na audiciju je došla s knjigom "Uhuru" (na svahiliju "sloboda") pod rukom i sama predložila ime za svoj lik. Njezina uloga bila je revolucionarna. U vrijeme kada su Afroamerikanke na televiziji uglavnom igrale sluškinje, Uhura je bila kompetentna časnica na mostu svemirskog broda. Kada je, frustrirana smanjenom ulogom i rasizmom iza kulisa, odlučila napustiti seriju, od toga ju je odgovorio Martin Luther King Jr. osobno, objasnivši joj da je njezin lik simbol nade za milijune ljudi.

Foto: Wikipedia

Slično je bilo i s Georgeom Takeijem, koji je igrao kormilara Hikaru Sulua. U vrijeme kada su azijski glumci dobivali isključivo stereotipne uloge, Takei je inzistirao da njegov lik bude čovjek 23. stoljeća. Kada je u jednoj epizodi Sulu trebao mahati samurajskim mačem, Takei je predložio da to bude mač za mačevanje, objašnjavajući da se u djetinjstvu nije igrao samuraja, već Robina Hooda. Njegov lik nije bio definiran podrijetlom, već karakterom. Decenijama kasnije, s ponosom je opisao trenutak kada je u filmu "Zvjezdane staze VI: Neotkrivena zemlja" njegov lik konačno dobio kapetanski čin.

Beskonačna raznolikost u beskonačnim kombinacijama

Temeljna filozofija "Zvjezdanih staza" sažeta je u vulkanskom pozdravu IDIC - "beskonačna raznolikost u beskonačnim kombinacijama". Sin tvorca serije, Rod Roddenberry, smatra da je upravo to srž franšize. Njegova omiljena epizoda, "Vrag u tami" ("The Devil in the Dark"), savršeno ilustrira tu ideju. Posada se sukobljava sa stvorenjem koje ubija rudare, da bi na kraju otkrili da je riječ o majci koja štiti svoja jaja.

‌- Na kraju smo mi vrag u tami, ljudi. Mi ubijamo njezinu djecu. To je majka koja štiti svoje mlade - objasnio je Roddenberry. Sposobnost da se sagleda tuđa perspektiva, čak i ona "monstruozna", ono je što "Zvjezdane staze" čini posebnima. To nasljeđe nastavlja živjeti i danas kroz nove serije poput "Akademije Zvjezdane flote" ("Starfleet Academy"), koja je uvela prvog otvorenog gay Klingonca, kadeta Jay-Dena Kraaga. Glumac Michael Dorn, legendarni Worf, postao je mentor mladom glumcu Karimu Dianéu, prenoseći baklju na novu generaciju i pokazujući da se duh suradnje s ekrana preslikava i na stvarni život.

Putovanje se nastavlja kroz proslavu

Šezdeseta godišnjica obilježava se tijekom cijele 2026. godine, a Paramount, kao dom franšize, organizira niz događaja za obožavatelje. Proslava je započela već na Novu godinu platformom na čuvenoj Paradi ruža u Pasadeni. Tijekom godine, fanovi mogu očekivati nove stripove, posebna događanja na Comic-Conu u San Diegu te nove sezone aktualnih serija. Partnerstvo s tvrtkom LEGO donijelo je repliku Enterprisea, a najavljena su i druga iznenađenja. Vrhunac proslave bit će na sam Dan Zvjezdanih staza, 8. rujna, kada će se fanovi diljem svijeta prisjetiti dana kada je Enterprise prvi put poletio u konačnu granicu.

*uz korištenje AI-ja