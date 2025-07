Umro je Peter Henry Schroeder (90) iz 'Zvjezdanih staza'

Ljubitelji kultne franšize 'Zvjezdane staze' diljem svijeta opraštaju se od američkog glumca Petera-Henryja Schroedera, zvijezde serije 'Star Trek: Enterprise', koji je preminuo u 91. godini života. Schroeder je ostao najpoznatiji po ulozi u prvoj epizodi popularne znanstveno-fantastične serije s početka 2000-tih, koja je trajala četiri sezone. U dvodijelnom pilotu 'Broken Bow' utjelovio je visokorangiranog člana ratničke rase Klingonaca, poznatog kao Kancelar.

Foto: Screenshot/

Osim uloga u svemiru, Schroeder je ostvario zapažene nastupe i u drugim hitovima, među kojima se izdvaja film 'Argo', dobitnik Oscara za najbolji film 2012. godine. Njegova posljednja uloga bila je 2020. u političkoj satiri 'Sammy-Gate'. Kako piše Deadline, glumac je preminuo mirno, okružen obitelji, u veteranskoj bolnici u Lake Cityju u američkoj saveznoj državi Floridi. Uzrok smrti zasad nije poznat.

- Kakav čovjek, nevjerojatna životna priča, o njemu bi se mogao snimiti film - samo su neke od reakcija obožavatelja serija i glumca na društvenim mrežama.

Unatoč visokoj životnoj dobi, Schroeder je do posljednjih dana sanjao povratak pred kamere.

- Kada ćete me pustiti? Moram se vratiti u Los Angeles na posao - navodno je neprestano ispitivao iz bolničkog kreveta.

Schroedera je nadživjela kći Valerie Lynn, sin Peter Henry II, snaha Felicia Cristiani Bass te unuci Peter Henry III i Jarrid Michael.

Malo poznati detalj iz njegove biografije jest da je služio u američkoj vojsci za vrijeme Korejskog rata, a nakon toga je bio stacioniran u Koreji do 1955. godine. Ondje je sudjelovao u programima organizacije 'USO', koja je pružala zabavne sadržaje američkim vojnicima i njihovim obiteljima. U mladosti je pokušao i pjevačku karijeru, nastupajući pod imenom Pete Shrayder.

Tako je 1960. snimio singl 'Where's the Girl for Me', a četiri godine kasnije pjesmu 'Memories of Marilyn', posvećenu Marilyn Monroe, koja je i sama zabavljala američke trupe u pedesetima prošlog stoljeća.

Osim pred kamerama, Schroeder je bio i cijenjeni pedagog, predavao je glumu na American Academy of Dramatic Arts, a njegovi studenti s toplinom ga se prisjećaju.

- Peter Henry Schroeder bio je izuzetan učitelj glume i divna osoba. Imao sam čast učiti od njega nekoliko godina u South Coast Repertoryju i u Hollywoodu - napisao je njegov bivši student na X-u.

Tijekom karijere radio je i s holivudskim velikanima poput Alana Alde i Meryl Streep na političkoj drami 'The Seduction of Joe Tynan' iz kasnih 70-ih. Publika ga pamti i iz gostovanja u kultnoj humorističnoj seriji 'Kafić Uzdravlje', gdje je dijelio set s Kirstie Alley, Kelseyjem Grammerom i Bebe Neuwirth.