Glumci iz 'Uvoda u anatomiju' u suzama: Opraštaju se od Danea

Glumačka postava serije "Uvod u anatomiju" oprašta se od kolege Erica Danea, koji je preminuo u 54. godini nakon teške borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Dane je utjelovio legendarnog kirurga Marka Sloana, kojeg su zvali i 'Doktor Zgodni' tijekom sedam sezona popularne medicinske drame, od 2006. do 2012. godine. Tijekom svog boravka u seriji glumio je uz bok zvijezdama poput Ellen Pompeo, Patricka Dempseyja, Kate Walsh, Katherine Heigl, Sandre Oh i Justina Chambersa.

Obitelj potvrdila tužnu vijest

Dane, koji je svoju dijagnozu ALS-a objavio u travnju 2025. godine, preminuo je u četvrtak. Njegovi najbliži podijelili su potresnu vijest u izjavi za People u četvrtak navečer.

- Teška srca dijelimo vijest da je Eric Dane preminuo u četvrtak poslijepodne nakon hrabre bitke s ALS-om - napisali su.

- Posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, odanom suprugom i dvjema prekrasnim kćerima, Billie i Georgiom, koje su bile središte njegova svijeta - dodala je obitelj.

Naveli su kako je Dane postao "strastveni zagovornik podizanja svijesti i istraživanja" te je bio "odlučan napraviti razliku za druge koji se suočavaju s istom borbom".

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se s ljubavlju sjećati. Eric je obožavao svoje obožavatelje i zauvijek je zahvalan na izljevima ljubavi i podrške koje je primao. Obitelj je zamolila za privatnost dok prolaze kroz ovo nemoguće razdoblje - zaključili su u priopćenju.

Kolege iz serije shrvane gubitkom

Kevin McKidd, koji u seriji glumi liječnika Owena Hunta, prvi se oprostio od kolege objavivši Daneovu sliku u liječničkoj odori. "Počivaj u miru, prijatelju", napisao je na svom Instagramu. Sarah Drew, koja je devet sezona glumila dr. April Kepner, podijelila je istu fotografiju uz poruku: "Počivaj u miru".

Foto: Instagram

Patrick Dempsey je manje od mjesec dana prije smrti voljenog kolege govorio o Daneovoj šokantnoj borbi s ALS-om u intervjuu za Parade. Rekao je kako se s njim dopisivao prije nekoliko tjedana te da je dijagnoza glumcu "gotovo onemogućila" gostovanje u novoj seriji na Foxu.

​- Jako mu je teško, ali trudim se ostati u kontaktu i vidjeti kako je - rekao je Dempsey u siječnju.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

​- Mislim da je bio nevjerojatno hrabar u suočavanju s ovom strašnom bolešću. On je tako divno ljudsko biće. Ima sjajan smisao za humor i tako je inteligentan. Uvijek sam uživao raditi i biti u Ericovoj blizini - dodao je.

Ellen Pompeo prisjetila se njihove kemije

Ellen Pompeo nedavno je otkrila detalje privatnog razgovora koji je vodila s Daneom nedugo nakon što je saznala za njegovu dijagnozu.

​- Čim sam čula za dijagnozu, poslala sam mu poruku i rekla: 'Tu sam ako želiš razgovarati' - prisjetila se glumica u unaprijed snimljenoj poruci podijeljenoj tijekom gala večere ALS Networka 24. siječnja.

​- I telefon mi je zazvonio 30 sekundi kasnije.

Foto: Supplied by Capital Pictures

Pompeo je poručila Daneu da je tu za njega kako god može pomoći.

​- Volim te. Stvarno sam ponosna na tebe. Puno te volim i čast mi je što danas mogu govoriti o tebi - dodala je. Zvijezda serije prisjetila se i prvog trenutka kada se Dane pridružio ekipi prije 20 godina.

​- Sjećam se kad je ušao kao 'Doktor Zgodni' i kako smo imali trenutačnu električnu kemiju. Odmah sam se zaljubila u njega - podijelila je.

Propali susret na dodjeli Emmyja

Dane i Jesse Williams trebali su imati malo okupljanje ekipe "Uvoda u anatomiju" na dodjeli nagrada Emmy u rujnu 2025., u čast 20. obljetnice serije. Međutim, pokojni glumac bio je prisiljen propustiti događaj nakon što je nedugo prije ceremonije pao i razbio glavu. Iako je Williams samostalno uručio nagradu, na crvenom tepihu je pohvalio svog kolegu.

​- Volio sam raditi s njim. I na ekranu i izvan njega, to je moj brat - rekao je Williams.

Daneova smrt dogodila se točno 20 godina nakon njegovog prvog pojavljivanja u seriji, u epizodi "Yesterday" emitiranoj 19. veljače 2006. godine. Uvijek se rado sjećao svog vremena u seriji, u koju se vratio na kratko gostovanje u 17. sezoni 2021. godine.

​- Bilo je zabavno - rekao je u intervjuu 2022. godine.