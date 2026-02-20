Obavijesti

Show

Komentari 0
KOLEGE SU SHRVANE

Glumci iz 'Uvoda u anatomiju' u suzama: Opraštaju se od Danea

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Glumci iz 'Uvoda u anatomiju' u suzama: Opraštaju se od Danea
2
Foto: Supplied by Capital Pictures

Dane je u seriji utjelovio Marka Sloana, koji je imao i nadimak 'Doktor Zgodni', a glumio ga je tijekom sedam sezona. Preminuo je u četvrtak nakon bitke s ALS-om

Admiral

Glumačka postava serije "Uvod u anatomiju" oprašta se od kolege Erica Danea, koji je preminuo u 54. godini nakon teške borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Dane je utjelovio legendarnog kirurga Marka Sloana, kojeg su zvali i 'Doktor Zgodni' tijekom sedam sezona popularne medicinske drame, od 2006. do 2012. godine. Tijekom svog boravka u seriji glumio je uz bok zvijezdama poput Ellen Pompeo, Patricka Dempseyja, Kate Walsh, Katherine Heigl, Sandre Oh i Justina Chambersa.

Obitelj potvrdila tužnu vijest

Dane, koji je svoju dijagnozu ALS-a objavio u travnju 2025. godine, preminuo je u četvrtak. Njegovi najbliži podijelili su potresnu vijest u izjavi za People u četvrtak navečer.

IMAO TEK 53 GODINE Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju
Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju

- Teška srca dijelimo vijest da je Eric Dane preminuo u četvrtak poslijepodne nakon hrabre bitke s ALS-om - napisali su.

- Posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, odanom suprugom i dvjema prekrasnim kćerima, Billie i Georgiom, koje su bile središte njegova svijeta - dodala je obitelj.

Naveli su kako je Dane postao "strastveni zagovornik podizanja svijesti i istraživanja" te je bio "odlučan napraviti razliku za druge koji se suočavaju s istom borbom".

Premiere of the film Bad Boys: Ride or Die at TCL Chinese Theatre, in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se s ljubavlju sjećati. Eric je obožavao svoje obožavatelje i zauvijek je zahvalan na izljevima ljubavi i podrške koje je primao. Obitelj je zamolila za privatnost dok prolaze kroz ovo nemoguće razdoblje - zaključili su u priopćenju.

Kolege iz serije shrvane gubitkom

Kevin McKidd, koji u seriji glumi liječnika Owena Hunta, prvi se oprostio od kolege objavivši Daneovu sliku u liječničkoj odori. "Počivaj u miru, prijatelju", napisao je na svom Instagramu. Sarah Drew, koja je devet sezona glumila dr. April Kepner, podijelila je istu fotografiju uz poruku: "Počivaj u miru".

Foto: Instagram

Patrick Dempsey je manje od mjesec dana prije smrti voljenog kolege govorio o Daneovoj šokantnoj borbi s ALS-om u intervjuu za Parade. Rekao je kako se s njim dopisivao prije nekoliko tjedana te da je dijagnoza glumcu "gotovo onemogućila" gostovanje u novoj seriji na Foxu.

​- Jako mu je teško, ali trudim se ostati u kontaktu i vidjeti kako je - rekao je Dempsey u siječnju.

The Art of Racing In The Rain World Premiere - Los Angeles
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

​- Mislim da je bio nevjerojatno hrabar u suočavanju s ovom strašnom bolešću. On je tako divno ljudsko biće. Ima sjajan smisao za humor i tako je inteligentan. Uvijek sam uživao raditi i biti u Ericovoj blizini - dodao je.

Ellen Pompeo prisjetila se njihove kemije

Ellen Pompeo nedavno je otkrila detalje privatnog razgovora koji je vodila s Daneom nedugo nakon što je saznala za njegovu dijagnozu.

​- Čim sam čula za dijagnozu, poslala sam mu poruku i rekla: 'Tu sam ako želiš razgovarati' - prisjetila se glumica u unaprijed snimljenoj poruci podijeljenoj tijekom gala večere ALS Networka 24. siječnja.

​- I telefon mi je zazvonio 30 sekundi kasnije.

Grey's Anatomy (Season 3) - filmstill
Foto: Supplied by Capital Pictures

Pompeo je poručila Daneu da je tu za njega kako god može pomoći.

​- Volim te. Stvarno sam ponosna na tebe. Puno te volim i čast mi je što danas mogu govoriti o tebi - dodala je. Zvijezda serije prisjetila se i prvog trenutka kada se Dane pridružio ekipi prije 20 godina.

​- Sjećam se kad je ušao kao 'Doktor Zgodni' i kako smo imali trenutačnu električnu kemiju. Odmah sam se zaljubila u njega - podijelila je.

Propali susret na dodjeli Emmyja

Dane i Jesse Williams trebali su imati malo okupljanje ekipe "Uvoda u anatomiju" na dodjeli nagrada Emmy u rujnu 2025., u čast 20. obljetnice serije. Međutim, pokojni glumac bio je prisiljen propustiti događaj nakon što je nedugo prije ceremonije pao i razbio glavu. Iako je Williams samostalno uručio nagradu, na crvenom tepihu je pohvalio svog kolegu.

​- Volio sam raditi s njim. I na ekranu i izvan njega, to je moj brat - rekao je Williams.

Daneova smrt dogodila se točno 20 godina nakon njegovog prvog pojavljivanja u seriji, u epizodi "Yesterday" emitiranoj 19. veljače 2006. godine. Uvijek se rado sjećao svog vremena u seriji, u koju se vratio na kratko gostovanje u 17. sezoni 2021. godine.

​- Bilo je zabavno - rekao je u intervjuu 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić
BIO U VEZI S HRVATICOM

Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić

Nekoliko puta si ih paparazzi viđali skupa po večerama, gdje je on njoj ljubio ruku i ponašao se džentlmenski. Spojevi su završavali poljupcem. Monika je izazvala pomutnju objavivši na Twitteru fotografiju dijamantnog prstena...
UŽIVO Bivšeg princa Andrewa pustili iz policijskog pritvora! Ispitivali su ga skoro 12 sati...
SKANDAL U KRALJEVSKOJ OBITELJI

UŽIVO Bivšeg princa Andrewa pustili iz policijskog pritvora! Ispitivali su ga skoro 12 sati...

Brat kralja Charlesa uhićen je, navode britanski mediji, i to zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti.
Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio
BRILJIRAO NASTUPOM

Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio

Hameršak se večeras vratio u vrući stolac. No odustao je na 14. pitanju za 68.000 eura. Rekao je kako si nikad ne bi mogao oprostiti da padne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026