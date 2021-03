Svestrani 20-godišnji vokalist, multi instrumentalist, producent i kantautor ERIC objavio je videospot za svoj novi singl „Tell me“, englesku verziju njegove autorske pjesme „Reci mi“, koju je sam napisao, snimio i producirao te kojom se predstavio na ovogodišnjoj Dori.

ERIC je videospot objavio u tjednu u kojem mu je pripalo još jedno veliko priznanje kao mladom glazbeniku i kantautoru – ulazak „Reci mi“ na HR Top 40 ljestvicu najemitiranijih pjesama i ostvarenje trećeg uzastopnog singla na navedenoj listi. Videospot je sniman u prostoru Doma mladih u Koprivnici, a u njemu se uz ERICA pojavljuje i talentirana plesačica Petra Šimunić.

- Spot je sniman na pozornici s puno reflektora koji su jako grijali pa nije bilo jednostavno provesti cijeli dan snimajući, ali veoma sam zadovoljan konačnim rezultatom - komentirao je ERIC te se osvrnuo i na nastajanje engleskog teksta svojeg novog singla:

- Iako već dugi niz godina pišem pjesme na engleskom jeziku, nije bilo jednostavno napisati tekst za ovu pjesmu. Proveo sam puno vremena smišljajući koncept, a njegova kompletna verzija nastala je uz pomoć Laure Mjede i Tomislava Horvatinovića.

Izvorna verzija pjesme snimljena je na hrvatskom jeziku, a ERIC je nakon nastupa na Dori otkrio i kako je nastala:

- 'Reci mi' je kreirana nakon što sam smislio glavni riff na gitari, većinu pjesama počinjem pisati na njoj. Melodija mi se odmah učinila vrlo pamtljivom pa mi nije bilo teško pronaći inspiraciju za ostatak aranžmana i tekst. Trebalo mi je mjesec dana da je u potpunosti dovršim i jako sam ponosan na nju - nadodao je svestrani kantautor iz Koprivnice.

Za miks pjesme zaslužan je Filip Vidović (Matterhorn music), dok je master iznio Mischa Janisch (Sunshine mastering). Kreiranje spota za „Tell me“ potpisuje Nexus Produkcija (Tomislav Horvatinović i Marko Horvat), a ostatak tima činili su Tomislav Jurenec (dizajn svjetla), Laura Mjeda (make up) i Ivan Frišćić (styling).

Sudjelovanjem na Dori 2021. i objavom „Reci mi“/“Tell me“, ERIC je nastavio s uzbudljivim razdobljem upoznavanja šire publike sa svojim radom, započeto početkom godine predstavljanjem pjesme „Not Gonna Let Go“, prvog singla s debitantskog albuma „I Am Eric“, koji se našao na visokom 10. mjestu HR Top 40 liste.

Svoj debitantski album, koji izlazi na proljeće ove godine u izdanju diskografske kuće Universal Music Hrvatska, ERIC je velikim dijelom napisao, snimio i producirao sam u svojem kućnom studiju, a publici je dostupan za digitalne prednarudžbe.

Krajem 2020., ERIC je predstavio blagdanski singl “Najljepši dar (Božićna)“, koji se našao na HR Top 40 ljestvici najemitiranijih pjesmama radijskog etera i nekoliko tjedana proveo na 1. mjestu top ljestvice Hrvatskog radija 1. Publici je predstavio i inačicu na engleskom jeziku “Best Present (This Christmas)“, koja je putem digitalnih glazbenih servisa zabilježila značajne rezultate i kod publike izvan Hrvatske i regije, posebice u Njemačkoj, Australiji i Nizozemskoj.

ERIC je svoj glazbeni put započeo davno, kao gitarist klasične glazbe, za što je dobio brojna priznanja u obliku nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. U ranoj dobi krenuo je s istraživanjem moderne pop glazbe, a upravo je taj žanr utjecao na njegove pjesme i aranžmane. Uz gitaru, svira bas i klavir. Potaknut željom da nauči kako kreirati pjesmu, počeo je proučavati osnove programa za glazbenu produkciju koju je savladao u nepune dvije godine i ERIC u nepune dvije godine savladava glazbenu produkciju te u svojoj sobi sam piše, aranžira i snima svoje pjesme koje će se naći na njegovom prvom albumu “I Am Eric”. Sve to radi s jednim ciljem, a to je da kroz urođenu potrebu za kreativnošću stvara glazbu koja šalje poruku optimizma.