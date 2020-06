Eskaliralo je: Žabac je Milijani udario šamar, vukao je za kosu

Milijana je prethodno priznala kako ima novoga dečka, što se već neko vrijeme nagađalo. Svi su mislili da se zaljubila u nekog starijeg muškarca s 'dubokim džepom', no ona tvrdi kako je mlad i skroman

<p>Otkako su stupili u brak, <strong>Milijana Božić</strong> (22) ne prestaje varati svoga supruga<strong> Milojka</strong> (75). Duže vrijeme trajala joj je afera s <strong>Nemanjom Stamatovićem Žapcem </strong>(60), kojemu nije bila važna razlika u godinama. Bio je spreman ostaviti sve iza sebe i oženiti Milijanu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana se udala za Milojka</strong></p><p>No, počele su trzavice i među njima. Svojoj je ljubavnici udario šamar pa je uhvatio za kosu i počeo je tresti. Tijekom dana su se jako posvađali. Milijana je vidno iznervirana 'nasrnula' na njega, no tada je eskaliralo.</p><p>- Hoćeš da te udarim šakom u glavu? - bijesno je Milijana upitala Žapca. No, njegova reakcija šokirala je ukućane u vili 'Parova'.</p><p>Milijana je prethodno priznala kako ima novog dečka, što se već neko vrijeme nagađalo. Svi su mislili da se zaljubila u nekog starijeg muškarca s 'dubokim džepom', ali je u srpskom realityju 'Parovi' uslijedilo pravo iznenađenje. </p><p>- Ja imam dečka, mladog i skromnog. Konačno sam našla dečka svojih godina - priznala je Milijana. No, nitko od ukućana nije shvatio govori li Milijana istinu ili je to rekla u afektu.</p><p>Milojko je komentirao kako to nije istina, već da njega želi napraviti ljubomornim. Žabac nije odmah reagirao. Je li među njima eskaliralo radi njihova novoga dečka, ostaje na nagađanju.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>