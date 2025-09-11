Obavijesti

EMOTIVNA PREMIJERA

Halid Bešlić iz bolnice danas objavljuje novu pjesmu, posvetio ju je voljenoj supruzi

Piše Dora Pek
Čitanje članka: 2 min
Halid Bešlić iz bolnice danas objavljuje novu pjesmu, posvetio ju je voljenoj supruzi
Foto: Facebook

Pjesmu 'Sejda' Halid Bešlić posvetio je supruzi, a stihove 'Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo' potpisuje Aleksandar Milić Mili, koji suradnju naziva ispunjenjem životne želje

Iako posljednjih tjedana provodi dane u bolnici zbog zdravstvenih problema, Halid Bešlić ne odustaje od onoga što ga cijeli život vodi, glazbe. Danas u 16 sati izlazi njegova nova pjesma 'Sejda', emotivna posveta supruzi Sejdi. 'Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo', stihovi su balade koja je već dirnula obožavatelje, a nastala je u suradnji s Aleksandrom Milićem Milijem.

Zahvalnost pretočena u riječi Majka Donne Ares poslala je dirljivu podršku Halidu Bešliću
Majka Donne Ares poslala je dirljivu podršku Halidu Bešliću

- Imao sam životnu želju napraviti jednu pjesmu s Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za cijeli Balkan, ikona, jedan veliki umjetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola stoljeća inspirira taj duh Bosne i Sarajeva u svom najljepšem svjetlu - rekao je Mili na Instagramu.

Foto: Facebook

Dodao je kako je dugo tražio pravu pjesmu koja bi se uklopila u Halidovu karijeru. Tekst je povjerio Fahrudinu Pecikozi, a kad je nastao, znao je da je poseban.

- Poslao sam tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sjećam se da mi se trbuh stisnuo, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gdje se muškarac nakon toliko desetljeća braka i ljubavi obraća svojoj ženi: 'Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo'. Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vrijedno vječnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pjesmu o ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte - poručio je kompozitor.

Halid je prije nekoliko tjedana hospitaliziran, a zbog liječenja je morao otkazati sve koncerte koji su bili planirani ovih dana, kako bi imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, njegov veliki nastup u zagrebačkoj Areni u prosincu zasad ostaje na rasporedu. Njegov menadžer Nedim Srnja potvrdio je ranije da je Halid prebačen na kliniku za onkološke pacijente, gdje prima terapiju i osjeća se bolje. Dodao je i kako glasine o tome da mu je stanje kritično nisu istinite.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Podrška mu stiže iz cijele regije. Među brojnim porukama posebno se izdvojila ona Ajke Kolaković, majke prerano preminule pjevačice Donne Ares. Pjevačica je, podsjetimo, preminula 2017. godine nakon duge borbe s karcinomom.

- Što reći, Halid Bešlić, prije svega dobar čovjek pa umjetnik. Čovjek koji živi u simbiozi s narodom, pjeva za narod iz srca, a narod mu vraća tu ljubav svim srcem. Brz oporavak legendo, podrška naša. A davao si nesebičnu podršku našoj Donči, kako to samo ti znaš - poručila je na društvenim mrežama.

FANOVI VJERUJU U POBJEDU Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije

Bešlić se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta iz svega izaći kao pobjednik.

Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra
Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

