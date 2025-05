Eurosong diva Loreen stiže u Umag! 'Vaša lijepa Hrvatska izgleda kao raj. Uzbuđena sam'

Jako sam uzbuđena što dolazim u Hrvatsku, uzbuđena sam što dolazim upoznati ljude. To je ono što volim raditi, volim se povezati s ljudima kroz zvuk, rekla nam je Loreen. Dvostruka eurovizijska pobjednica će na sedmom Sea Staru, koji je od 22. do 25. svibnja u umaškoj laguni Stella Maris, premijerno nastupiti pred domaćom publikom.

- Ne znam hoću li uspjeti razgledavati, ali vidjela sam fotografije Hrvatske. Pa to izgleda kao raj! Ljudi su me pitali idem li u Hrvatsku na jedrenje, pa im kažem: ‘Ne! Idem tamo pjevati’ - govori nam kroz smijeh. Švedska pjevačica osvojila je Eurosong 2012. s pjesmom “Euphoria” i onda opet 2023. s pjesmom “Tattoo”. Zna li neke od izvođača iz Hrvatske koji nastupaju s njom na Sea Staru, sluša li hrvatsku glazbu...

- Ma slušajte, ja sam nomad! Nemam ni televiziju! No znam jednu stvar o hrvatskoj kulturi, možda ne znam specifično glazbenike, ali volim melankoliju u hrvatskoj glazbi, to obožavam. To je duboko i spiritualno. Način na koji pjevači pjevaju, neke kulture imaju poseban način pjevanja. Točno znam da će mi se svidjeti, možda se malo i rasplačem - rekla je. Lorine Zineb Nora Talhaoui, svijetu poznatija pod umjetničkim imenom Loreen, neosporna je ikona suvremene pop glazbe i natjecanja za pjesmu Eurovizije. Švedska pjevačica marokansko-berberskog podrijetla ušla je u povijest kao prva žena i tek druga osoba u povijesti koja je dvaput pobijediti na Eurosongu, a na Sea Staru nastupa 24. svibnja. Roditelji, marokanski imigranti berberskog podrijetla, usadili su joj snažan osjećaj identiteta. Njezina majka stigla je u Švedsku sa samo 14 godina, bježeći od ugovorenog braka, a Loreen je rodila dvije godine kasnije, 1983. Kao najstarija od šestero djece, nakon razvoda roditelja kad joj je bilo šest godina, preuzela je na sebe veliku odgovornost.

- Morala sam odrasti prilično brzo jer smo se morali međusobno pomagati. Nismo imali obitelj u Švedskoj - ispričala je svojedobno. Odrastanje uz majku, koja je još i sama bila dijete, kaže, imalo je svoje prednosti.

- Teško je osuđivati druge jer te nitko nikad nije naučio kako - kazala je. Inspiraciju, kaže, crpi iz snažnih žena u svojoj obitelji: “Sve žene, posebno s majčine strane, zaista su snažne žene koje su se borile za svoju slobodu”.

Njezin glazbeni talent postao je očit javnosti 2004. kad se natjecala u švedskoj verziji showa “Idol”, pod imenom Lorén Talhaoui. Iako je završila na četvrtome mjestu, natjecanje joj je otvorilo vrata glazbene industrije. Sljedeće godine izdala je promotivni singl “The Snake” s grupom Rob’n’Raz i okušala se kao TV voditeljica. Nakon toga povukla se iz javnosti, radeći iza kamere kao producentica i redateljica za razne reality showove.

Iskustvo sa showom opisala je kao “bolno” jer je pjevanje smatrala bijegom od teške stvarnosti, ali istodobno je to bio i nužan korak u njezinoj karijeri. Loreen se vratila na glazbenu scenu 2011. na Melodifestivalenu, švedskom nacionalnom izboru za Euroviziju, s pjesmom “My Heart Is Refusing Me”. Iako nije uspjela doći do finala, pjesma je postala hit u Švedskoj. Odlučnost ju nije napustila. Godinu kasnije vratila se s pjesmom koja će definirati njezinu karijeru - “Euphoria”. Autori Thomas G:son i Peter Boström stvorili su himnu koja je osvojila Švedsku s rekordnim brojem glasova na Melodifestivalenu. Te 2012. u glavnom gradu Azerbejdžana Bakuu bila je apsolutni favorit. Njezin minimalistički, ali snažan nastup, uz hipnotički zvuk “Euphorije”, osvojio je Europu. S 372 boda donijela je Švedskoj petu ukupnu pobjedu na ovom natjecanju. “Euphoria” je postigla ogroman komercijalni uspjeh diljem kontinenta, dosegnuvši visoke pozicije na top listama, uključujući treće mjesto u Velikoj Britaniji što je najviši plasman za nebritansku eurovizijsku pjesmu od 1987. Njezin debitantski album “Heal”, objavljen iste te godine, također je postigao značajan uspjeh. Nakon desetljeća umjetničkog razvoja, istraživanja novih zvukova (uključujući glazbu na švedskom) i glumačkog debija u filmu “JJ+E”, Loreen se 2022. vratila elektrizirajućem pop zvuku singlom “Neon Lights”. Krajem iste godine objavljeno je da će se četvrti put natjecati na Melodifestivalenu, ovaj put s pjesmom “Tattoo”. Kad su je pozvali da ponovno predstavlja Švedsku, odbila je.

- Pomislila sam ‘Koja je moja svrha ovdje?’, a onda kad bih god rekla ‘ne’, oko sebe bih osjetila gustu energiju. Svemiru? Ozbiljno? Je li ovo put kojim želiš da idem? - prisjetila se Loreen kako je na kraju prihvatila poziv da i drugi put predstavlja Švedsku. Njezin nastup u polufinalu Melodifestivalena 2023. obilježio je incident kad je aktivist upao na pozornicu, no Loreen je ostala pribrana i ponovila izvedbu, uvjerljivo pobijedivši. S pjesmom “Tattoo” Loreen je ponovno osvojila Europu. Ovom pobjedom postala je prva žena u povijesti s dvije pobjede na Euroviziji, pridruživši se samo Johnnyju Loganu. Švedska je time izjednačila rekord Irske sa sedam pobjeda.

- Ovo je tako nadrealno... Osjećam samo toliko ljubavi. Ni u najluđim snovima nisam mislila da će se ovo dogoditi - poručila je nakon povijesne pobjede. Loreenina glazba često se opisuje kao emotivna, atmosferična i duhovna. Ona sama ističe utjecaje umjetnika poput Björk, Enye i Lise Gerrard, čija glazba, kaže, uvodi u stanje transa. Sebe opisuje kao “pomalo usamljenicu, tragačicu” koja izbjegava preopterećenost informacijama modernog doba. Njezina duhovnost prožima njezin rad i javne nastupe.

- Dajem sve što imam, praktički sam gola na pozornici. Sve ovisi o publici i o energiji koju donose. Nije to samo do mene - to je veza između nas. Vidjet ćemo što će se dogoditi i što ćemo zajedno stvoriti. Emocije su sve - rekla je uoči Sea Stara. Ima li kakvih rituala prije nego što se popne na pozornicu.

- Ritual je - otpustiti. Ritual je reći umu da se makne, da odjebe. A to možeš samo ako odlučiš. Jednostavno, vjerovati i dopustiti da se stvari dogode - dodala je. U intervjuu koji je dala 2017. otvoreno je progovorila i o svojoj biseksualnosti.

- Ljubav je tamo gdje je nađeš... Ljubav je ljubav - odgovorila je na pitanje novinara. Unatoč slavi nastoji ostati prizemljena.

- Možeš biti favorit, a onda se sve preokrene. Gore si, dolje si... Ne želim znati što ljudi govore, ni pozitivno ni negativno - kazala je.