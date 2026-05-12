Eurovizijska ikona se vratila: Vicky Leandros osvojila je pozornicu na kojoj je sve počelo

Gotovo šest desetljeća nakon što je prvi put stala na eurovizijsku pozornicu, glazbena legenda Vicky Leandros vratila se u Beč kako bi otvorila prvo polufinale jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Njezin nastup bio je emotivno putovanje kroz vrijeme i podsjetnik na karijeru koja je neraskidivo vezana uz povijest najvećeg glazbenog natjecanja na svijetu, a sve je započelo upravo u austrijskoj prijestolnici.

Bečki početak i svjetski hit

Rođena kao Vasiliki Papathanasiou na Krfu, Vicky je svjetsku slavu stekla 1967. godine kada je sa samo 17 godina predstavljala Luksemburg na Eurosongu, održanom u Beču. S pjesmom "L'amour est bleu" osvojila je četvrto mjesto, no to je bio tek početak njezina globalnog uspjeha. Iako nije pobijedila, skladba je postala nevjerojatan hit diljem svijeta. Instrumentalna verzija Paula Mauriata dospjela je na sam vrh američke Billboard ljestvice, što je rijetkost za pjesme s Eurovizije, te je postala jedna od najprepoznatljivijih melodija u povijesti natjecanja. Leandros je kasnije snimila pjesmu na čak osam jezika, a uspjeh joj je otvorio vrata na tržištima poput Kanade i Japana.

U nedavnom intervjuu, pjevačica se sjetila kako joj je Luksemburg pružio tu priliku. U to vrijeme nije bilo velikih nacionalnih izbora, već je žiri Radija Luksemburg odabrao njezinu pjesmu, djelo francuskog skladatelja Andréa Poppa, da predstavlja Veliko Vojvodstvo.

Pobjeda koja je potvrdila status zvijezde

Pet godina kasnije, 1972., Vicky Leandros ponovno je stala na eurovizijsku pozornicu kao predstavnica Luksemburga. Ovog puta, s pjesmom "Après toi", koju je skladao njezin otac Leo Leandros, suvereno je odnijela pobjedu. Pjesma je postala jedan od najvećih komercijalnih uspjeha u povijesti natjecanja, prodana u više od šest milijuna primjeraka. Engleska verzija, "Come What May", dosegnula je drugo mjesto na britanskoj ljestvici singlova, čime je Leandros zacementirala svoj status međunarodne zvijezde.

Tijekom karijere duge desetljećima, prodala je više od 55 milijuna ploča i objavila stotine albuma na osam jezika, a okušala se i u politici. Godine 2006. izabrana je za gradsku vijećnicu u grčkoj luci Pirej, gdje je bila zadužena za kulturni i međunarodni razvoj, no napustila je politiku kako bi se u potpunosti posvetila glazbi.

Povratak u Beč za veliku obljetnicu

Za otvorenje prve polufinalne večeri 70. Eurosonga, Vicky Leandros izvela je novu, raskošnu verziju pjesme "L'amour est bleu", upravo one s kojom je njezina eurovizijska priča i započela. Na pozornici joj se pridružio 70-člani zbor, simbolizirajući 70 godina ljubavi i povijesti natjecanja. Poziv austrijske televizije ORF odmah je prihvatila.

​- Jako sam sretna što se vraćam u Beč, gdje je sve počelo mojim prvim sudjelovanjem na Euroviziji s 'L’amour est bleu' - izjavila je za BILD.

Prisjećajući se svojih početaka, istaknula je koliko se natjecanje promijenilo.

​- Pozornica je danas tako gigantska - rekla je, dodavši kako su njezini nastupi imali minimalnu scenografiju, ponekad samo crnu zavjesu i nekoliko ukrasnih traka. Iako je impresionirana modernom produkcijom, smatra da se nekad previše naglaska stavlja na vizualne efekte i društvene mreže.

​- U moje vrijeme, radilo se prvenstveno o najboljoj pjesmi - zaključila je ikona čiji je povratak na bečku pozornicu podsjetio milijune gledatelja na glazbenu esenciju Eurovizije.

*uz korištenje AI-ja

