Oduševili na prvu: Evo tko su voditelji ovogodišnje Eurovizije

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga u Beču vode Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, koji su na samom početku večeri oduševili publiku svojim odjevnim kombinacijama. Iako dolaze iz različitih svjetova industrije zabave, spoj glamura i šarma s jedne strane te glumačkog iskustva i humora s druge, obećava jedinstven televizijski doživljaj.

Victoria Swarovski (32) svestrana je ličnost austrijske javne scene - voditeljica, poduzetnica, pjevačica i dizajnerica. Iako je dio svjetski poznate obitelji, od rane mladosti svjesno je gradila vlastiti put izvan obiteljskog posla. Karijeru je započela u glazbi, potpisavši sa 16 godina ugovor sa Sony Musicom. Pravi proboj doživjela je 2016. pobjedom u njemačkom showu "Let's Dance", što joj je otvorilo vrata televizijskog svijeta. Ubrzo je postala najmlađa sutkinja u povijesti showa "Das Supertalent", a od 2018. neizostavni je dio voditeljskog tima "Let's Dancea".

Pored toga, vodila je i prestižne događaje poput dodjele nagrada Bambi. Svoju svestranost dokazala je i pokretanjem vlastitog kozmetičkog brenda ORIMEI te sudjelovanjem na najtežem reliju na svijetu, Dakar Rallyju, početkom 2026. godine. Angažman na Eurosongu za nju je ispunjenje sna, a vijest o tome morala je čuvati još od ljeta 2025.

‌- To se ne može opisati riječima. Imala sam priliku raditi toliko nevjerojatnih stvari, ali Eurosong je daleko najspektakularniji. Tko može reći da je vodio show pred 170 milijuna ljudi? Kad je stigao poziv, odmah sam znala da moram prihvatiti ovaj izazov - izjavila je Swarovski.

Michael Ostrowski (53) jedan je od najtraženijih i najcjenjenijih austrijskih glumaca, poznat prvenstveno po komičnim ulogama. Ovaj svestrani umjetnik također je i scenarist, redatelj te iskusan voditelj. Nakon studija engleskog i francuskog jezika, karijeru je započeo u kazalištu, a proboj na filmsko platno ostvario je 2004. ulogom u filmu "Nacktschnecken".

Kao scenarist osvojio je Austrijsku filmsku nagradu za film "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", a kao voditelj vodio je neke od najvećih austrijskih manifestacija, poput dodjele glazbenih nagrada Amadeus i kazališnih nagrada Nestroy. Za vođenje emisije "100 godina radija" nagrađen je prestižnom televizijskom nagradom Romy. Prema službenom priopćenju ORF-a, poziv da vodi Eurosong stigao mu je u vrlo neobičnom trenutku.

‌- Nevjerojatno se radujem. Kad sam dobio potvrdu, upravo sam došao od zubara s liječenja korijenskog kanala i pomislio: ‘Pa, tajming ne može biti bolji’ - našalio se Ostrowski, dodavši da je pristanak dao u pola sekunde.

Iako se prije odabira nisu poznavali, Swarovski i Ostrowski na prvom su susretu s medijima pokazali prirodnu kemiju, a Ostrowski je njihovo partnerstvo nazvao "čarobnim spojem".

*uz korištenje AI-ja