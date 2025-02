Evo gdje gledati dodjelu Oscara u Los Angelesu i hrvatski film koji je nominiran za tu nagradu

Hrvatska radiotelevizija (HRT) i ove će godine izravno iz Los Angelesa prenositi 97. dodjelu Oscara, posebnu po tome što Hrvatska po prvi puta od neovisnosti ima svog kandidata za ovu najprestižniju američku i svjetsku filmsku nagradu.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Hrvatski kandidat za Oscara u kategoriji najbolji kratki igrani film je 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' redatelja Nebojše Slijepčevića, a kojega će HRT premijerno prikazati u noći dodjele Oscara.

HRT u nedjelju, 2. ožujka na Prvom programu (HRT-HTV1) od 23:20 prikazuje 'Noć Oscara', studijsku emisiju uoči prijenosa crvenog tepiha i dodjele Oscara. U sklopu emisije koju vodi Daniela Trbović vidjet ćemo reportažu Martine Validžić kako živi Los Angeles u ozračuju Oscara. Potom slijedi javljanje iz Los Angelesa i razgovor s Nebojšom Slijepčevićem i Danijelom Pekom, redateljem i producentom filma.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Nakon toga u 23:50 sati na rasporedu je hrvatska TV premijera filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti'. Radnja se događa 1993. u mjestu Štrpci, Bosna i Hercegovina. Putnički vlak na liniji Beograd-Bar zaustavljaju srpske paravojne snage u akciji etničkog čišćenja. Dok odvode nevine civile, samo jedan od pet stotina putnika usuđuje im se suprotstaviti. Ovo je istinita priča o čovjeku koji nije mogao šutjeti, Hrvatu Tomi Buzovu.

Foto: promo

Zatim nešto iza ponoći slijedi drugi dio posebne emisije a onda od 0:30 bogat višesatni program prijenosa dodjele Oscara iz Hollywooda u Los Angelesu. Prijenos počinje kratkim predstavljanjem ovogodišnjih kandidata za nagradu te dolaskom zvijezda na crveni tepih, nakon čega HRT slikom ulazi u Dolby Theatre na ceremoniju dodjele Oscara.

Urednica prijenosa je Branka Papić, a voditelji koji će cijelu noć iz studija HRT-a prenositi i komentirati sva događanja povezana s dodjelom bit će filmski kritičar i sveučilišni profesor Boško Picula, modni kritičar Nenad Korkut te Alemka Lisinski, komunikacijska stručnjakinja i filmska kritičarka.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Redatelj Nebojša Slijepčević rekao je kako je nominacija za Oscara jedna od najneočekivanijih stvari koja mu se dogodila u životu.

- Strašno me veseli i to je jedno nevjerojatno iskustvo - istaknuo je.

Govoreći o svom filmu, rekao je kako je priča od samog početka bila zamišljena upravo kao kratki film.

- U filmu postoji jedan preokret za koji svi koji su ga gledali znaju, u njemu leži sama poanta filma i taj bi preokret bilo nemoguće izvesti u dugom filmu na tako efektan način, distrakcija pažnje ne bi mogla biti tako dosljedno provedena kao u kratkome filmu. Dakle, ovaj film jedino i funkcionira baš kao kratki film. Da, sam taj događaj se može ispričati u raznim drugim formama, ali poanta koju izvlači ovaj film može se ispričati samo u kratkome filmu - pojasnio je Slijepčević.

Foto: Renato Branđolica/HRT

U očekivanju Oscara, film je već osvojio Zlatnu Palmu u Cannesu, a govoreći o reakcijama međunarodne javnosti, Slijepčević je rekao kako svi vrlo jasno čitaju alegoričnost tog filma.

- Zanimljivo je kako se naglašava da upravo iz te specifičnosti priče proizlazi njena univerzalnost. Znam da zvuči kao paradoks, ali to tako funkcionira, ako se trudiš biti univerzalan, onda to nekako ne uspije, ali ako pričaš neku vrlo konkretnu priču, onda ljudi povlače paralele sa drugim situacijama. To je jedna od osnovnih osobina filmske umjetnosti - dodao je.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Boško Picula ističe kako hrvatskoj kinematografiji slijedi povijesna dodjela Oscara.

- Bilo bi sjajno da film ponovi uspjeh jedinoga hrvatskog dobitnika Oscara, kratkometražnoga animiranog filma 'Surogat' iz 1961. Dušana Vukotića i slavne Zagrebačke škole crtanog filma. Ova nominacija u cijelosti obilježava aktualnu dodjelu Oscara za hrvatski film i medije - rekao je Picula.

Dodaje kako je sama dodjela ove godine neizvjesnija nego prije jer dobar dio od deset nominiranih naslova u kategoriji najboljeg filma ima realnu prigodu i osvojiti nagradu. Kada je riječ o pojedinim kategorijama, Oscaru su, prema prognozama, za najbolju režiju najbliži Sean Baker ('Anora') i Brady Corbet ('Brutalist'), a u glavnim glumačkim Demi Moore ('Supstanca') te Timothée Chalamet ('Bob Dylan: Potpuni neznanac') i Adrian Brody ('Brutalist').

U kategoriji najboljega međunarodnog filma prednjače 'Emilia Pérez' iz Francuske i 'Još sam ovdje' iz Brazila.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Alemka Lisinski kaže kako će tijekom zahtjevnog višesatnog prijenosa ona, Picula i Korkut biti na visini zadatka i sadržajno pratiti našeg kandidata. Jedan od njezinih favorita za Oscara je 'Anora', mali-veliki film, izvrsno režiran, sa sjajnom glumačkom ekipom, i relevantnim temama.

- Tu je i Konklava, presjajan politički triler s twistom na kraju, napet, odličnog ritma, s raskošnom dobrom glumačkom ekipom koju predvodi Ralph Fiennes - kaže Lisinski.

Dodaje i kako je 'Emilia Perez' također izuzetno zanimljiv film, mjuzikl koji prenosi epske dimenzije priče koja 'galopira', i koja je i triler, i drama, s glazbenim i plesnim brojevima od kojih zastaje dah.

- No, u posljednjih nekoliko tjedana ovaj film Jacquesa Audiarda gotovo da je 'otpisan' otkako je transrodna glumica Karla Sofia Gascon – koja je briljantno odigrala rolu kartel bossa koji fejka svoju smrt i mijenja spol - napadnuta za rasizam zbog svojih objava na društvenim mrežama od prije nekoliko godina - ističe Lisinski.

Govoreći o svojim favoritima, kaže kako bi joj bilo drago da pobijedi Demi Moore, ne samo zato što je izvrsno odigrala ulogu u 'Supstanci', već i zato što je ovu ulogu uopće i prihvatila i time nadrasla i vlastitu filmsku biografiju.

- Navijam i za Sebastian Stana za Oscara za glavnu mušku ulogu, koji je odigrao Donalda Trumpa u mladosti, u tužnom filmskom odgojnom romanu, 'The Apprentice' - dodaje.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Nenad Korkut rekao je kako je njegova uloga u prijenosu je praćenje mode na crvenom tepih, ali i kasnije tijekom dodjele nagrada kada ćemo u punom sjaju vidjeti najveće zvijezde na pozornici Dolby teatra, neke kao prezentere, a one najsretnije i kao dobitnike Oscara.

- Ove godine sam jako zadovoljan s konkurencijom, svi filmovi koji se takmiče u glavnim kategorijama vrijedni su pažnje, no meni su tri filma ipak osobni favoriti, Anora, Konklava i Emilia Perez, koja ima i najviše nominacija - komentirao je. Među glumcima favorit mu je Timothée Chalamet, koji ne samo da je odlično odigrao Boba Dylana, već ima glavnu ulogu i u Dini 2, još jednom filmu koji je u konkurenciji za glavni nagradu, a među glumicama navija za Demi Moore.