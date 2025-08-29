Obavijesti

POSLJEDNJE ZBOGOM

Evo kad će biti komemoracija u čast velike Gabi Novak...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
ARHIVA - Zagreb: Arsen Dedić održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Komemoracija u čast prve dame hrvatske zabavne glazbe održat će se u srijedu, 10. rujna 2025. godine u 12 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu

Obitelj se od Gabi Novak, prve dame hrvatske zabavne glazbe, oprostila proteklog tjedna na zagrebačkom Mirogoju. Diskretno i skromno, baš kako je velika umjetnica i željela. A svi ostali koji su je voljeli moći će joj odati počast na komemoraciji u srijedu, 10. rujna 2025. u 12 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog.

ZAUVIJEK U SJEĆANJU
U čast Gabi i Matije: Koncert Ladies Live na Tvrđavi Barone

Zajednički su je najavili Croatia Records, Hrvatska glazbena unija i sama dvorana Lisinski, pozivajući publiku, kolege i prijatelje da joj još jednom zahvale za sve što je ostavila.

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u zagrebačkoj bolnici u 90. godini. Smrt jedinca Matije 8. lipnja bio je za glazbenu divu preveliki udarac. Uslijedila je teška upala pluća, više se nije mogla boriti... 

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ
Arsen, Gabi i Matija dali su nam previše, trebamo ih bolje čuvati

Velika umjetnica rođena je 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. S obitelji je nakon toga preselila na Hvar, a zatim u Zagreb gdje je završila Školu za primjenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film. 

Počela je nastupati krajem 1950-ih, a njezin prepoznatljiv glas ju je ubrzo učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje scene. Već 1960-ih je stekla veliku poplarnost i priznanja kritike. 

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Tijekom bogate karijere je snimila niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Više puta je osvajala nagradu Porin, za najbolju jazz izvedbu, za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album, najbolju vokalnu suradnju, a 2006. je dobila i Porina za životno djelo. 

Bila je u braku sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. ožujka 1973. godine udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do smrti 2015. godine.

Šibenik: 28.7.1938. ro?en Arsen Dedi?
Šibenik: 28.7.1938. ro?en Arsen Dedi? | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

