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ODLAZAK LEGENDARNE VODITELJICE

Evo kad i gdje će biti posljednji ispraćaj Ksenije Urličić...

Piše 24sata,
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Evo kad i gdje će biti posljednji ispraćaj Ksenije Urličić...
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Slavko Midžor/PIXSELL | Foto: Slavko Midžor/PIXSELL
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Legendarna 'Željezna Lady' Hrvatske televizije umrla je u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 87. godini. Od Ksenije Urličić obitelj, prijatelji i kolege oprostit će se u četvrtak, 3. rujna, u 13:20 sati na zagrebačkom Mirogoju

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Samo nešto više od dva tjedna nakon što se oprostila od supruga Ivice Urličića, preminula je i Ksenija Urličić, jedna od najprepoznatljivijih televizijskih urednica i voditeljica domaće scene. Legendarna 'Željezna Lady' Hrvatske televizije umrla je u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 87. godini, a sad su poznati i detalji njezina posljednjeg ispraćaja.

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Od Ksenije Urličić obitelj, prijatelji i kolege oprostit će se u četvrtak, 3. rujna, u 13:20 sati na zagrebačkom Mirogoju. Sveta misa zadušnica služit će se dan poslije, 4. rujna, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Posebno je potresna činjenica da je Ksenija preminula nedugo nakon supruga Ivice Urličića. Dugogodišnji televizijski stručnjak i nekadašnji tehnički direktor HRT-a umro je 12. kolovoza. Zajedno su proveli desetljeća, a njegovu smrt Ksenija je nadživjela tek nešto više od dva tjedna.

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Iza nje je ostala televizijska karijera kakvu je malo tko uspio izgraditi. Na televiziju je stigla još 1958. godine kao studentica, nakon što ju je redatelj Ivan Hetrich pozvao na audiciju za spikericu. No pred kamerama se našla još ranije, kao petnaestogodišnjakinja odigrala je glavnu ulogu u filmu 'Mala Jole' redatelja Nikše Fulgosija.

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S vremenom je postala jedna od ključnih osoba Zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije, a zbog odlučnosti i autoriteta zaradila je nadimak 'Željezna Lady'. Kao urednica stajala je iza niza emisija i projekata koji su obilježili televizijske dekade, među njima 'Sedma noć', 'Dora', 'Kruške i jabuke' i 'Treća sreća'.

Slavko Midžor/PIXSELL
Slavko Midžor/PIXSELL | Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

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