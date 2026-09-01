HRT u četvrtak na Prvom donosi dokumentarac o 'mami Dore': 'Ksenija Urličić - čelična lady'

U povodu smrti jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica, HTV će prikazati dokumentarnu emisiju „Ksenija Urličić - čelična lady”.

Ksenija Urličić bila je velika dama malih ekrana, jedna od ključnih osoba HRT-ove "zlatne generacije", u vrijeme kada je televizija bila prozor u svijet, a njezino je ime bilo sinonim za televiziju, autoritet i vrhunski program. Voditeljica, scenaristica i vrsna urednica, pokrenula je brojne serijale i velike televizijske projekte, godinama kreirala program i odlučivala tko će dobiti priliku stati pred kamere. Imala je znanje, obrazovanje i kreativnost, ali i ono nešto što se ne može naučiti - nepogrešiv televizijski instinkt. Imala je autoritet, karizmu i čvrstu ruku, a televiziju je poznavala do posljednjeg detalja. Znala je prepoznati talent, znala je što publika želi, ali prije svega - znala je da se dobar program ne događa slučajno.

Foto: HRT

"Zabava je ozbiljan posao", govorila je Ksenija Urličić. I upravo je tako živjela svoj televizijski poziv. Postala je i ostala televizijska čelična lady - jedinstvena, prepoznatljiva i neponovljiva.

U dokumentarnoj emisiji posvećenoj njezinu životu i radu, o Kseniji Urličić govore njezini prijatelji, suradnici i ljudi koji su s njom dijelili televizijske godine - Tonči Huljić, Ivan Miladinov, Branko Matutinović, Aleksandar Kostadinov, Vlatka Pokos, Emilija Kokić, Tihana Škrinjarić, Tony Cetinski, Ljudevit Grgurić, Joško Lokas, Mirko Fodor, Jacques Houdek i Daniela Trbović - prisjećajući se kakva je bila "iza kamere".

Dokumentarac o Kseniji Urličić - priča je o ženi koja je znala kako se stvara televizija. Emisija je na rasporedu u četvrtak, 3. rujna na Prvome programu Hrvatske televizije ( HRT – HTV1) u 20.15h.