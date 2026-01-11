Obavijesti

KOJA JE VAŠ FAVORIT?

Eurovision World pitao u anketi tko bi trebao pobijediti na Dori. Jedna pjesma se posebno ističe

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Eurovision World pitao u anketi tko bi trebao pobijediti na Dori. Jedna pjesma se posebno ističe
Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Tko bi trebao pobijediti na Dori 2026. godine, pitanje je na stranici Eurovision World, a rezultati su vrlo jasni. S 50 posto glasova, jedna je pjesma veliki favorit publike

Admiral

Prije nekoliko dana objavljene su 24 pjesme koje će se natjecati na Dori, a samo jedna će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Austriji ove godine. Iako ćemo do samog proglašenja pobjednika morati pričekati još neko vrijeme, već je sada jasno tko je jedan od većih favorita ove godine. Stranica Eurovision World objavila je anketu i upitala svoje čitatelje - tko bi trebao pobijediti na Dori 2026.? 

A rezultati su vrlo jasni. Na prvom mjestu nalazi se grupa LELEK i pjesma 'Andromeda' s čak 50 posto glasova. Iza njih je Zevin i 'My Mind' s 15 posto, a na trećem mjestu Ananda s pjesmom 'Dora', s 13 posto glasova. 

"LEDINA" Toma se vraća na Doru s novom pjesmom: 'Intimna ispovijest'
Toma se vraća na Doru s novom pjesmom: 'Intimna ispovijest'

Na samom dnu nalazi se Gabrijel Ivić s pjesmom 'Light Up'. Podsjetimo, Ivić je među 24 izvođača na Dori ušao kao zamjena, nakon što je Karolina Ilić diskvalificirana s natjecanja. 

LELEK i 'Andromeda' su favorit i sudeći prema broju pregleda na službenom YouTube kanalu Dore gdje su u svega dva dana skupile preko 152.000 pregleda. Ujedno su i među favoritima čitatelja 24sata. 

Radi se o hrvatskom etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine. Skupina kombinira elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja i reinterpretacije slavenskog kulturnog identiteta. Širu su pozornost privukle debitantskim singlom "Tanani Nani" te nastupom na natjecanju Dora 2025 s pjesmom "The Soul of my Soul", s kojom su osvojile četvrto mjesto.

POSLUŠAJTE JU Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata
Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata

O pjesmi "Andromeda" su na svojim društvenim mrežama navele kako je to pjesma koja 'tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu'.

- Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - napisale su. 

RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?
ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?

- Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - istaknule su. 

Tko je vaš favorit? Odgovorite u anketi OVDJE. 

OSTALO

