ODRŽAN ŽDRIJEB

Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa
Foto: Instagram/The Turner Twins

Uz Hrvatsku, u prvoj polufinalnoj večeri nastupit će Finska, Gruzija, Grčka, Portugal, Moldavija, Švedska, Belgija, Estonija, Izrael, Litva, Crna Gora, Poljska, San Marino te Srbija

Eurovizijska groznica polako počinje tresti Hrvatsku. Nakon što je HRT nedavno predstavio sve pjesme i izvođače koji će se natjecati na Dori 2026., sada je stigla i vijest o rasporedu nastupa u polufinalima Eurovizije koja će se održati u Beču. Službeni Instagram profil Dore podijelio je rezultate ždrijeba, a objava je odmah potaknula lavinu komentara i analiza među vjernim obožavateljima natjecanja.

U objavi stoji kratka, ali ključna informacija: "Hrvatska će nastupiti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije 2026.". Priložene grafike detaljno prikazuju sastav oba polufinala, a pogled na popis zemalja s kojima će se Hrvatska boriti za prolazak u finale otkriva da zadatak neće biti nimalo lak. Uz Hrvatsku, u prvoj polufinalnoj večeri nastupit će Finska, Gruzija, Grčka, Portugal, Moldavija, Švedska, Belgija, Estonija, Izrael, Litva, Crna Gora, Poljska, San Marino te Srbija. 

POSLUŠAJTE JU Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata
Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata

Podsjetimo, HRT je prije nekoliko dana službeno objavio 24 pjesme koje će se boriti za titulu pobjednika Dore 2026. i priliku da predstavljaju Hrvatsku. Pjesme su premijerno puštene na Drugom programu Hrvatskog radija, a dostupne su i na službenom YouTube kanalu Dore, što je obožavateljima dalo dovoljno vremena da formiraju prve dojmove i odaberu svoje favorite. Komentari ispod objave o ždrijebu pokazuju da su rasprave već u punom jeku.

Ovogodišnja Dora, koja će se održati od 12. do 15. veljače u Zagrebu, imala je rekordan broj od 251 pristigle prijave, što svjedoči o velikom interesu glazbenika.

NATJEČU SE ZA EUROSONG Objavljene 24 pjesme koje se natječu na Dori: Poslušajte ih!
Objavljene 24 pjesme koje se natječu na Dori: Poslušajte ih!


 

