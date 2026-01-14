Obavijesti

ZAGRLJENI

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako izgleda brat Kolinde Grabar Kitarović: Pozirali skupa
Foto: Facebook

Riječ je o njenom pet godina mlađem bratu koji se ne pojavljuje u javnosti pa je mnoge oduševila činjenica da je Kolinda objavila fotografiju baš s njim. Brat i sestra na fotki su pozirali zagrljeni

Admiral

Kolinda Grabar - Kitarović (57) je na svom Facebook profilu objavila više od 40 fotografija s putovanja, a jedna od njih je privukla veliku pozornost - ona s njenim bratom Brankom.

Foto: Facebook

Naime, riječ je o njenom pet godina mlađem bratu koji se ne pojavljuje u javnosti pa je mnoge oduševila činjenica da je Kolinda objavila fotografiju baš s njim. Brat i sestra na fotki su pozirali zagrljeni. 

Branko vodi riječku tvrtku specijaliziranu za nekretnine, a privatni život vodi mirno i povučeno sa suprugom, liječnicom Natašom Poldan Grabar, i njihovom djecom, daleko od političke pozornice, piše Večernji list.

Zanimljiva je činjenica da se i Kolindin otac također zove Branko. Kolinda je najranije djetinjstvo provela u selu Lubarska, pokraj Martinova Sela na Rječini, a obitelj se kasnije preselila u Grobnik zbog očeva posla. Otac Branko bio je mesar, a majka Dubravka pomagala mu je u poslu.

Kolinda im je prvo dijete, a ime je dobila po pjesmi Zdenke Vučković, koju je njen otac često pjevao.

IZ CIJELOG SVIJETA

Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je na Facebooku poduži post s mnogo fotografija kojeg je posvetila godini iza sebe, koja je po svemu sudeći bila ispunjena putovanjima, osobnim izazovima i važnim spoznajama.

