Evo kako izgleda brat Kolinde Grabar Kitarović: Pozirali skupa

Kolinda Grabar - Kitarović (57) je na svom Facebook profilu objavila više od 40 fotografija s putovanja, a jedna od njih je privukla veliku pozornost - ona s njenim bratom Brankom.

Foto: Facebook

Naime, riječ je o njenom pet godina mlađem bratu koji se ne pojavljuje u javnosti pa je mnoge oduševila činjenica da je Kolinda objavila fotografiju baš s njim. Brat i sestra na fotki su pozirali zagrljeni.

Branko vodi riječku tvrtku specijaliziranu za nekretnine, a privatni život vodi mirno i povučeno sa suprugom, liječnicom Natašom Poldan Grabar, i njihovom djecom, daleko od političke pozornice, piše Večernji list.

Zanimljiva je činjenica da se i Kolindin otac također zove Branko. Kolinda je najranije djetinjstvo provela u selu Lubarska, pokraj Martinova Sela na Rječini, a obitelj se kasnije preselila u Grobnik zbog očeva posla. Otac Branko bio je mesar, a majka Dubravka pomagala mu je u poslu.

Kolinda im je prvo dijete, a ime je dobila po pjesmi Zdenke Vučković, koju je njen otac često pjevao.