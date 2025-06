Evo kako je bilo na prvom danu INmusica! Riđički: 'Velika je čast dijeliti binu s ovakvim imenima'

Sunce, visoke temperature, ali odlična atmosfera i glazba, obilježili su prvi dan 17. izdanja INmusica koji je počeo u ponedjeljak na Jarunu. Brojni su posjetitelji uživali u headlinerima na 'main stageu' kao što su Yard Act, Fontaines D.C. te Air. No nisu samo strani izvođači zabavljali publiku. Na 'world stageu' je već u 18 sati nastupio bend Lika Kolorado, predvođen glazbenikom, radijskim voditeljem i glumcem Filipom Riđičkim.

Zagreb: Grupa Yard Act nastupila na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bilo je predivno! Publika je, unatoč tome što je vruće, došla u 18 sati da se druži s nama, jako sam zahvalan na tome i INmusicu što su nas ugostili i ove godine - rekao nam je Riđički koji kaže da im je bila velika čast dijeliti binu s toliko fantastičnih izvođača i otkriva da jedva čeka poslušati Massive Attack. Osim kad pjeva, Riđičkog mnogi slušaju i na Top Radiju.

'Oni koji me još zovu 'Matija' znam koliko imaju godina'

- Gušt je svako jutro pozdraviti Zagrepčane i sve koji slušaju našu frekvenciju iz drugih dijelova Hrvatske - priča te otkriva kako se zbog emisije budi u pola 5 ujutro, a da psa Foresta ujutro izvede njegova djevojka. No, ni Forest, a ni on nisu obožavatelji ljeta pa nam otkriva kako se vole prošetati po nasipu gdje se njegov ljubimac može i 'bućnuti', a godišnji odmor će provesti u Gorskom kotaru gdje će temperature ipak biti nešto niže. A nakon odmora Lika Kolorado održat će i veliki koncert u zagrebačkom Boogaloou u listopadu.

Zagreb: Grupa Lika Kolorado nastupila na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Pripremamo se, pokušavamo smisliti još par pjesama do tada... Svaki put kada imamo solo koncert, uvijek dođe neka nova ekipa. Nema većeg užitka nego gledati publiku koja rezonira s onime što radiš - objašnjava. Iako mu se karijera razvila i razgranala, Filip otkriva kako mu i dan-danas netko kaže 'Matija', prema njegovom liku iz serije 'Zabranjena ljubav'.

- Oni koji me još uvijek zovu tako, točno znaš koliko imaju godina - kaže kroz smijeh te dodaje da ga mlađe generacije ipak više pamte po ulozi Kipa iz 'Crno-bijelog svijeta'.

Fontaines D.C. nastupili su na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Cijene hrane i pića na INmusicu

Vrućine se nastavljaju i idućih dana INmusica, a DHMZ navodi kako će temperature ići u srijedu čak do 36 stupnjeva. Srećom, ove godine je unutar festivalskog prostora postavljen dio na kojem se može besplatno napuniti voda i malo se osvježiti.

Zagreb: Atmosfera na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ukoliko vodu ipak želite kupiti, i to je moguće, no ona se prodaje u bočicama bez čepa ili u plastičnoj čaši. Iako je neke zasmetalo, organizatori su to i ranije najavili s obrazloženjem: 'Izvođači postavljaju takav zahtjev kako bi se u potpunosti uklonila mogućnost da primjerice zatvorena boca vode postane projektil koji može brzo letjeti te ozlijediti izvođača ili nekoga u publici'.

Zagreb: Atmosfera na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

A ako ste se zaželjeli nekog drugog pića, za pola litre piva izdvojit ćete 5 eura, kao i za čašu gemišta ili bambusa. Za čašicu viljamovke treba izdvojiti četiri eura, dok za jedan pelin tonic pet i pol eura. Čaša gin tonica iznosi šest eura, dok su najskuplje whiskey cola i juice vodka čija cijena dostiže šest i pol eura.

Što se hrane tiče, festival nudi za svakog ponešto - pizze, burgere, kebab, grill, ali i falafel te veganske opcije. Cijene hrane se kreću od 4 do 15 eura. Ove godine se na INmusicu je plaćanje bezgotovinsko, i to putem festivalske narukvice. Ona se mora aktivirati na TOP-UP blagajni (uz jednokratnu naknadu od 2 eura) te se na nju nadoplati iznos po želji. Nakon toga, pri svakoj se kupovini narukvica samo skenira na posebnom uređaju i - to je to!