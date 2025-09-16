Jeste li znali? Robert Redford je htio biti slikar, a postao je i inspiracija za lik Indiane Jonesa

Svijet filma ostao je bez jedne od svojih najblistavijih zvijezda. Robert Redford, glumac, redatelj i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u 90. godini. Umro je mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji, potvrdila je njegova publicistica Cindi Berger.

Proslavio se ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana', 'Svim predsjednikovim ljudima', 'Mojoj Africi', 'Nemoralnoj ponudi' i brojnim drugim filmovima. Dobio je Oscara za režiju 'Običnih ljudi'.

No iza blještavila velikih uloga i slave, Redfordov život krio je i brojne zanimljive detalje koji ga čine još posebnijim. Donosimo vam neke manje poznate činjenice o legendi Hollywooda.

1. Bio je izbačen s fakulteta zbog opijanja. Studirao je na Sveučilištu Colorado, ali su ga isključili zbog problema s alkoholom.

2. Isprva je želio biti slikar, a ne glumac. Studirao je likovnu umjetnost u Parizu i na Pratt Institutu u New Yorku.

3. Bio je strastveni ekološki aktivist. Osnovao je prirodni rezervat Sundance Preserve i godinama se zalagao za očuvanje okoliša.

4. Osnovao je Sundance Film Festival. Taj festival je nastao kako bi podržavao neovisne filmaše, i postao je značajan za američku i svjetsku kinematografiju.

5. Nikada nije dobio Oscara za glumu, ali je osvojio Oscara za režiju, za film Ordinary People 1980.

6. Izgubio je sina u djetinjstvu. Njegov prvi sin, Scott, preminuo je kad je bio vrlo malen.

7. Bio je uzor za lik Indiane Jonesa, prema riječima onih koji su radili na tom filmu, karakterno i stilom.

8. Živio je povučeno, daleko od Hollywooda. Na kraju je živio na svom ranču u Utahu.

9. Odbijao je neke važne uloge. Npr. odbio je ulogu koja je na kraju pripala Dustin Hoffmanu u filmu The Graduate, jer je smatrao da izgleda “previše savršeno” za određenu ulogu.

10. Njegovo puno ime bilo je Charles Robert Redford Jr. Koristio je svoje srednje ime 'Robert' u umjetničkom smislu, a bliski su ga zvali 'Bob'

