MANJE POZNATE ČINJENICE

Jeste li znali? Robert Redford je htio biti slikar, a postao je i inspiracija za lik Indiane Jonesa

Piše Anamarija Burazer, Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Jeste li znali? Robert Redford je htio biti slikar, a postao je i inspiracija za lik Indiane Jonesa
FILE PHOTO: Actor Redford poses during a red carpet to receive a Golden Lion award for lifetime achievement at the 74th Venice Film Festival in Venice | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Proslavio se ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana' i drugim filmovima. No iza blještavila velikih uloga i slave, Redfordov život krio je i brojne detalje koji ga čine još posebnijim

Svijet filma ostao je bez jedne od svojih najblistavijih zvijezda. Robert Redford, glumac, redatelj i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u 90. godini. Umro je mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji, potvrdila je njegova publicistica Cindi Berger.

IMAO JE 89 GODINA Umro je Robert Redford
Umro je Robert Redford

Proslavio se ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana', 'Svim predsjednikovim ljudima', 'Mojoj Africi', 'Nemoralnoj ponudi' i brojnim drugim filmovima. Dobio je Oscara za režiju 'Običnih ljudi'. 

No iza blještavila velikih uloga i slave, Redfordov život krio je i brojne zanimljive detalje koji ga čine još posebnijim. Donosimo vam neke manje poznate činjenice o legendi Hollywooda.

Actor Robert Redford arrives for the international premiere of The Old Man & the Gun at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto
Actor Robert Redford arrives for the international premiere of The Old Man & the Gun at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto | Foto: MARK BLINCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

1. Bio je izbačen s fakulteta zbog opijanja. Studirao je na Sveučilištu Colorado, ali su ga isključili zbog problema s alkoholom.

2. Isprva je želio biti slikar, a ne glumac. Studirao je likovnu umjetnost u Parizu i na Pratt Institutu u New Yorku. 

Cannes Lions international Festival of Creativity
Foto: R4311 Mandoga Media

3. Bio je strastveni ekološki aktivist. Osnovao je prirodni rezervat Sundance Preserve i godinama se zalagao za očuvanje okoliša. 

4. Osnovao je Sundance Film Festival. Taj festival je nastao kako bi podržavao neovisne filmaše, i postao je značajan za američku i svjetsku kinematografiju. 

FILMSKI PUT LEGENDE Zavirite u galeriju nezaboravnih likova Roberta Redforda
Zavirite u galeriju nezaboravnih likova Roberta Redforda

5. Nikada nije dobio Oscara za glumu, ali je osvojio Oscara za režiju, za film Ordinary People 1980.

6. Izgubio je sina u djetinjstvu. Njegov prvi sin, Scott, preminuo je kad je bio vrlo malen. 

7. Bio je uzor za lik Indiane Jonesa, prema riječima onih koji su radili na tom filmu, karakterno i stilom. 

FILE PHOTO: Actor Redford poses during a red carpet to receive a Golden Lion award for lifetime achievement at the 74th Venice Film Festival in Venice
Foto: Alessandro Bianchi

8. Živio je povučeno, daleko od Hollywooda. Na kraju je živio na svom ranču u Utahu. 

9. Odbijao je neke važne uloge. Npr. odbio je ulogu koja je na kraju pripala Dustin Hoffmanu u filmu The Graduate, jer je smatrao da izgleda “previše savršeno” za određenu ulogu.

10.  Njegovo puno ime bilo je Charles Robert Redford Jr. Koristio je svoje srednje ime 'Robert' u umjetničkom smislu, a bliski su ga zvali 'Bob'

A Walk in the Woods Year : 2015 USA Directed by Ken Kwapis Nick Nolte, Robert Redford
Foto: Profimedia

