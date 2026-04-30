Evo koje je poslove radila Kate Middleton prije nego što je postala poznata princeza

Iako danas dane provodi na kraljevskim angažmanima, diplomatskim posjetima i dobrotvornim događanjima, princeza od Walesa, Kate Middleton, prije udaje za princa Williama 2011. godine imala je niz posve uobičajenih poslova. Njezino radno iskustvo, od sezonskih poslova do rada u obiteljskoj tvrtki, pruža jedinstven uvid u ženu koja danas igra ključnu ulogu u modernizaciji britanske monarhije, piše People.

No, prije nego što je postala dio kraljevske obitelji, Kate je gradila vlastiti put, a njezini poslovi otkrivaju prizemljenu i marljivu osobu, daleko od blještavila palače.

Ljeto prije odlaska na Sveučilište St. Andrews, gdje će kasnije upoznati princa Williama, Kate je provela četiri mjeseca radeći kao članica posade u marini Ocean Village u Southamptonu. Prema knjizi "Kate: Buduća kraljica" autorice Katie Nicholl, radila je i do 11 sati dnevno na brodovima, zarađujući oko 70 eura po danu. Njezin tadašnji kolega opisao je taj posao kao iznimno naporan, ali je istaknuo Kateinu profesionalnost.

​- Bio je to posao od kojeg su pucala leđa. Kate je zasukala rukave i bila vrlo profesionalna. Bila je sposobna i samouvjerena, ali vrlo skromna - prisjetio se Cal Tomlinson.

Kako bi zaradila dodatni džeparac tijekom studija, Kate se nakratko okušala i u konobarenju. Tu je anegdotu otkrila tijekom božićnog specijala BBC-a "A Berry Royal Christmas" 2019. godine. Dok je s voditeljicom Mary Berry pripremala bezalkoholni koktel, prisjetila se svojih studentskih dana. Rekla je kako je to podsjeća na vrijeme "kad je malo konobarila", no uz smijeh je priznala da u tome nije bila osobito vješta.

​- Bila sam grozna - našalila se.

Nakon što je 2005. godine diplomirala povijest umjetnosti na Sveučilištu St. Andrews, Kate je svoje prvo radno mjesto pronašla u poznatom britanskom modnom brendu Jigsaw. Radila je na pola radnog vremena kao asistentica nabave modnih dodataka, provodeći nekoliko dana tjedno u njihovom londonskom uredu. Osnivačica Jigsawa, Belle Robinson, kasnije ju je opisala kao izuzetno prizemljenu i zrelu osobu.

"Sjedila je u kuhinji za vrijeme ručka i razgovarala sa svima, od vozača kombija do djevojaka iz računovodstva. Nije bila umišljena", izjavila je Robinson za Evening Standard.

Godine 2007. Kate napušta Jigsaw i pridružuje se obiteljskoj tvrtki Party Pieces, koju je njezina majka Carole Middleton pokrenula nakon što za Katein peti rođendan nije mogla pronaći ništa osim tanjura s klaunovima. Preuzela je ulogu voditeljice projekata zadužene za marketing, organizirala je fotografiranja, posjećivala sajmove i sastavljala božićne kataloge. Njezina braća i sestra, James i Pippa, također su bili uključeni u poslovanje.

"Party Pieces je doslovno rastao uz moju obitelj i na to sam jako ponosna. Pippa je pisala naš blog 'Party Times', James je radio torte kad je tek završio školu, a Catherine je razvila našu prvu kategoriju za rođendane i bebe", otkrila je Carole Middleton.

Nakon što ju je princ William zaprosio 2010. godine, Kate je napustila posao u obiteljskoj tvrtki kako bi se u potpunosti posvetila pripremama za novu životnu ulogu. U siječnju 2011. kraljevski pomoćnik potvrdio je da se povukla kako bi se "potpuno usredotočila na pripreme za ulazak u kraljevsku obitelj".

*uz korištenje AI-ja