Princ William i Kate Middleton vjenčali su se prije 15 godina: Ovo je njihova ljubavna priča

Budući britanski kralj ljubav svog života oženio je na današnji dan prije 15 godina. Oči čitavoga svijeta bile su uprte u vjenčanje desetljeća, kako su onda mediji proglasili svadbeni dan princa Williama i Kate Middleton. Pred oltar su stali u petak, 29. travnja 2011. godine. Službu je vodio John Hall, dekan Westminstera, nadbiskup Canterburyja Rowan Williams je vodio vjenčanje, a biskup Londona Richard Chartres održao je propovijed.

Williamov kum bio je njegov brat, princ Harry, a Kateina kuma bila je njezina sestra Pippa Middleton. Ceremoniji su prisustvovale obitelji mladenke i mladoženje, kao i članovi stranih kraljevskih obitelji, diplomati i odabrani gosti para. Nakon ceremonije, par se tradicionalno pojavio na balkonu Buckinghamske palače. Budući da William u to vrijeme nije bio prijestolonasljednik, vjenčanje nije bio potpuno državni događaj, a detalji poput većeg dijela popisa gostiju, njih oko 1900, prepušteni su paru da odluči.

Princ i princeza od Walesa upoznali su se 2001. godine kao studenti Sveučilišta St. Andrews. U intervjuu 2010. godine princ William istaknuo je kako je odmah znao da je Kate posebna. U početku su bili samo prijatelji, no brzo su započeli vezu. U to su vrijeme i živjeli zajedno skupa s prijateljima u većem stanu. Studentska modna revija na kojoj je Kate nosila prozirnu haljinu prema riječima njihovih prijatelja promijenila je način na koji William gleda na nju.

Royal Wedding - Arrival Westminister Abbey

- Svi kažu da je ta revija presudila njihovu odnosu. Djelić mene je ponosan na činjenicu što ću zauvijek ostati važna karika u kraljevskoj povijesti - komentirala je za People Charlotte Todd, organizatorica revije. William i Kate preselili su se u vlastiti stan 2003. godine, a godinu kasnije njihova je veza postala javna. Nakon pet godina prekinuli su, a zajednički prijatelji pričali su kako je ta odluka bila uzajamna. Današnjoj princezi teško se bilo nositi s medijskom pompom oko veze, a u to su vrijeme htjeli drugačije ciljeve u životu.

- Istina je da smo prekinuli, ali mislim da smo samo pokušavali pronaći svoje mjesto u svijetu. Bili smo vrlo mladi - komentirao je princ William kasnije za ITV. Samo nekoliko mjeseci kasnije pomirili su se.

Sredinom studenog 2010. godine objavljeno je da su William i Kate zaručeni nakon što ju je zaprosio dok su bili na odmoru u Africi nekoliko tjedana ranije. Prema njezinim riječima, prosidba je bila "vrlo romantična", a William je istaknuo da je planirao kleknuti neko vrijeme te je osmišljavao kako će to napraviti. Kate je zaprosio prstenom svoje pokojne majke, princeze Diane.

Svoju prvu kraljevsku dužnost Kate je odradila u veljači 2011. godine u Walesu. Na dan vjenčanja, kraljica Elizabeta II. dodijelila im je titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea. Kraljevski par na medenom mjesecu je bio u svibnju 2011. godine, nakon čega su se uselili u palaču Kensington.

Prvo dijete, princa Georgea, dobili su 22. srpnja 2013. godine. Princeza Charlotte na svijet je stigla 2. svibnja 2015., a princ Louis 23. travnja 2018.

Nakon smrti kraljice Elizabete II., Williamove bake, službeno su postali princ i princeza od Walesa, tj. William je postao britanski prijestolonasljednik.