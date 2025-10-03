Evo koju je promjenu početkom rujna Maja Šuput napravila daleko od očiju javnosti...

Da je sad i službeno razvedena, Maja Šuput (46) 'otkrila je' promjenama osobnih podataka u Sudskom registru na tvrtkama u kojima se vodi kao osnivačica društva. O poslovanju njezinih tvrtki pisali smo početkom lipnja, kad smo otkrili da je osnovana nova firma, Lampago Adriatic doo Samo tri dana poslije toga Maja je na Instagramu šokirala javnost objavivši da ona i Nenad Tatarinov više nisu zajedno iako su ostali u različitim odnosima i nastavili se podržavati kao roditelji zajedničkog sina.

Već tada je Maja najavila da planira uploviti u nove poslovne vode iako do danas nije otkrila što točno smjera: "Imam još jedan novi biznis, koji ću uskoro predstaviti. Poduzetnička niša potpuno drugačija od svega što sam dosad radila. Jako je fora, jako cool, seksi i stajliš. Toga kod nas još nema." No umjesto priče o biznisu, početkom srpnja osvanuo je spot s Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom, nakon čega su ga čitatelji 24sata “uhvatili” i dok razmjenjuje nježnosti na jahti s glavnim akterom spota za pjesmu “Nisam ja za male stvari”. Od 8. rujna u tvrtkama Lampago Adriatic i Šuput osnivačica Maja preziva se samo Šuput.

Ova godina je za Maju doista puna promjena. Naime, krajem svibnja zatvorila je svoju tvrtku "Dobra djevojka doo" na Trgovačkom sudu u Zagrebu po skraćenom postupku bez likvidacije, a riječ je o pojednostavljenom načinu za brisanje trgovačkog društva iz sudskog registra. Tu tvrtku Maja je osnovala u ožujku 2023. godine, a bila je registrirana za djelatnost umjetničkog stvaralaštva.

Prema tadašnjim podacima Poslovne Hrvatske, Maja je u svega devet mjeseci spomenute godine imala prihod veći od 355.000 eura i neto zaradu od oko 117.000 eura. Tvrtka je dobila ime po istoimenoj pjesmi iz 2012. godine s kojom se Maja predstavila na 4. CMC festivalu u Vodicama. Uz to, Maja je napravila i još jednu promjenu po pitanju poduzeća pa je tako "Morsku vilu", koja je registrirana za djelatnost izdavačke umjetnosti, ponovno preimenovala u "ŠUPUT doo".

Inače, tako se tvrtka zvala još od 1993., kad je osnovana, da bi joj 2023. promijenila ime u "Morska vila", pa se lani u srpnju ponovno vratila u "ŠUPUT doo". Prema posljednjim podacima Poslovne Hrvatske iz 2023., tvrtka je imala prihod od gotovo 234.000 eura, a neto dobit nešto više od 45.000 eura.

Kraj svibnja otvorila je "Lampagom" koja može obavljati djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, uvoza, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima te njihovih mješavina, iznajmljivanja jahti ili brodica s ili bez posla te djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe.

Ono što još nije ostvarila, a veliki joj je san otkrila za Gloriju.

- Željela bih imati mali, preskupi, boutique hotel. Ali ne u Hrvatskoj jer mi se to ne isplati s obzirom na to da kod nas sezona traje dva mjeseca. Ne znam niti jednu osobu koja živi hotel više od mene. Ja bih stvarno to jednog dana sebi morala priuštiti. I bila bih duša tog hotela - mislim da bi to moglo dobro prodati - zaključila je Maja.