Obavijesti

Show

Komentari 2
OTKRILI DETALJE

Evo koliko je koštao spot HTZ-a u kojem glumi John Malkovich

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo koliko je koštao spot HTZ-a u kojem glumi John Malkovich
Foto: YouTube

HTZ je za Tportal objasnio kako je proveden javni poziv za izradu spota te su istaknuli kako su, sukladno propisanim kriterijima, odabrali agenciju Bunker. Otkrili su i zašto je uklonjen natips Bajs

Admiral

O promotivnom spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich ne prestaje se pričati. Dok neki tvrde da je riječ o najboljoj reklami dosad, ima i onih kojima se ova ideja nije svidjela.

Neki smatraju kako je riječ o 'bespotrebnom trošenju novca' te da bi i bez ove reklame, imali dovoljno turista.

Na upit Tportala, HTZ im je odgovorio kako je proveden javni poziv za izradu spota te su istaknuli kako su, sukladno propisanim kriterijima, odabrali agenciju Bunker.

HTZ u odgovoru na njihov upit odgovara kako je njihov troškovnik uključivao 'troškove pripreme produkcije, honorara sporednih glumaca i statista, redatelja i njegova tima, produkcijskog i tehničkog tima, rasvjete, kamere, scenografije, montaže i postprodukcije, troškove fotografa i dr.' u iznosu od 459.643,05 eura (bez PDV-a).  Na stranicama HTZ je vidljivo kako je taj poziv trajao od 27. ožujka do 7. travnja.

ZABAVNI KOMENTARI Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem
Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem

Osim toga, dodali su da je proveden i javni poziv čiji je predmet bio odabir agencije za angažman glavnog glumca u promotivnom videu te za izvršno-kreativnu i produkcijsku superviziju.

Foto: YouTube

- Sukladno kriterijima poziva, odabrana je ponuda Three Lionsa u iznosu od 128.932,44 eura (bez PDV-a) - rekli su za Tportal iz HTZ-a.

Režiju spota potpisuje Pete Radovich, američki televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 nagrada Emmy u 18 kategorija. Prema podacima iz sudskog registra, iza Three Lionsa stoji on, a ta je agencija osnovana lani u listopadu.

- S Peteom Radovichem sam radio dva sportska spota kada mi je predložio ovu suradnju i odmah sam pristao - izjavio je holivudski glumac.

Foto: YouTube

HTZ je poziv u kojem je odabran Three Lions raspisao 16. travnja, a trajao je sedam dana. Tportal piše kako se njime od agencije tražilo da nađe priznatog glumca s A-liste te s dokazanom poveznicom s Republikom Hrvatskom. Uz to, naglašeno je da je poveznica s Hrvatskom ključna. Tako su u pozivu spomenuta imena poput Erica Bane, kojem je otac Hrvat, Johna Malkovicha, čiji su djed i baka iz okolice Ozlja, Joea Manganiella, čija majka ima hrvatske korijene, ili općenito glumci koji su javno promovirali svoj boravak u Hrvatskoj.

GLUMI JOHN MALKOVICH ANKETA Da vas čujemo! Kako vam se sviđa promotivni spot Hrvatske turističke zajednice?
ANKETA Da vas čujemo! Kako vam se sviđa promotivni spot Hrvatske turističke zajednice?

Osim toga, glumac je trebao biti slobodan za tjedan dana snimanja u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna i posjedovati barem jednu od nagrada poput Oscara, Emmyja, Zlatnog globusa, Zlatne palme ili Zlatnog lava.

Foto: htz

Što se tiče uklanjanja natpisa Grad Zagreb i Bajs, s obzirom na to da je riječ o javnom sustavu bicikala koji financira Grad Zagreb, a njime upravlja privatna tvrtka, iz HTZ-a su rekli kako oni u 'svojim promotivnim materijalima uklanjaju sve vidljive oznake brendova komercijalnih subjekata'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'
SPOT ZA 'HALJINU'

Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'

Miloš Mićović bio je u četvrtoj sezoni showa ‘Gospodin Savršeni’, a sad s Lille glumi u spotu. Trebao joj je netko ‘visok i zgodan’. Otkriva nam da je to ‘top kombinacija’
Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić
SVE JE SPASIO

Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić

Modni stilist pomogao je Maji Šuput s outfitom koji je bio problematičan, osobito za ljetne mjesece. No Grubniću to nije predstavilo problem i uspješno je Maju uvukao u hlače-čizme, iako je i njemu 'trebalo vremena'
Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem
ZABAVNI KOMENTARI

Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem

Janko Popović Volarić osvrnuo se na snimanje promotivnog spota s legendarnim holivudskim glumcem. Komentari na spot su pozitivni, a izdvojili smo najzanimljivije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026