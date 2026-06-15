Evo koliko je koštao spot HTZ-a u kojem glumi John Malkovich

O promotivnom spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich ne prestaje se pričati. Dok neki tvrde da je riječ o najboljoj reklami dosad, ima i onih kojima se ova ideja nije svidjela.

Neki smatraju kako je riječ o 'bespotrebnom trošenju novca' te da bi i bez ove reklame, imali dovoljno turista.

Na upit Tportala, HTZ im je odgovorio kako je proveden javni poziv za izradu spota te su istaknuli kako su, sukladno propisanim kriterijima, odabrali agenciju Bunker.

HTZ u odgovoru na njihov upit odgovara kako je njihov troškovnik uključivao 'troškove pripreme produkcije, honorara sporednih glumaca i statista, redatelja i njegova tima, produkcijskog i tehničkog tima, rasvjete, kamere, scenografije, montaže i postprodukcije, troškove fotografa i dr.' u iznosu od 459.643,05 eura (bez PDV-a). Na stranicama HTZ je vidljivo kako je taj poziv trajao od 27. ožujka do 7. travnja.

Osim toga, dodali su da je proveden i javni poziv čiji je predmet bio odabir agencije za angažman glavnog glumca u promotivnom videu te za izvršno-kreativnu i produkcijsku superviziju.

Foto: YouTube

- Sukladno kriterijima poziva, odabrana je ponuda Three Lionsa u iznosu od 128.932,44 eura (bez PDV-a) - rekli su za Tportal iz HTZ-a.

Režiju spota potpisuje Pete Radovich, američki televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 nagrada Emmy u 18 kategorija. Prema podacima iz sudskog registra, iza Three Lionsa stoji on, a ta je agencija osnovana lani u listopadu.

- S Peteom Radovichem sam radio dva sportska spota kada mi je predložio ovu suradnju i odmah sam pristao - izjavio je holivudski glumac.

Foto: YouTube

HTZ je poziv u kojem je odabran Three Lions raspisao 16. travnja, a trajao je sedam dana. Tportal piše kako se njime od agencije tražilo da nađe priznatog glumca s A-liste te s dokazanom poveznicom s Republikom Hrvatskom. Uz to, naglašeno je da je poveznica s Hrvatskom ključna. Tako su u pozivu spomenuta imena poput Erica Bane, kojem je otac Hrvat, Johna Malkovicha, čiji su djed i baka iz okolice Ozlja, Joea Manganiella, čija majka ima hrvatske korijene, ili općenito glumci koji su javno promovirali svoj boravak u Hrvatskoj.

Osim toga, glumac je trebao biti slobodan za tjedan dana snimanja u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna i posjedovati barem jednu od nagrada poput Oscara, Emmyja, Zlatnog globusa, Zlatne palme ili Zlatnog lava.

Foto: htz

Što se tiče uklanjanja natpisa Grad Zagreb i Bajs, s obzirom na to da je riječ o javnom sustavu bicikala koji financira Grad Zagreb, a njime upravlja privatna tvrtka, iz HTZ-a su rekli kako oni u 'svojim promotivnim materijalima uklanjaju sve vidljive oznake brendova komercijalnih subjekata'.