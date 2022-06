Evo što će biti s umjetninama koje je skupljao Vidoje Ristović

Vidoje Ristović tijekom svog života skupio je brojne umjetnine i antikvitete, a prema izjavama njegovog oca Miše Grofa te umjetnine završit će u muzeju.

- Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne njezinim novcem, nego mojim - kazao je Miša za Kurir.

Vidojeva supruga Nikolina Ristović ex Pišek (46) ne slaže se sa svekrovom željom jer tvrdi da te umjetnine nisu zakonski njegove da ih može samo tako pokloniti u muzej.

- Sa žaljenjem razumijem oca kojemu je bol pomutila razum. Sramim se umjesto njega. Žao mi je što ni u ovim trenucima ne poštuje dostojanstvo obitelji i svog pokojnog sina, niti svoje osobno dostojanstvo. Mogao bi Viktor pokušati biti dobar deda za obje svoje unuke. Od njega ne očekujem ništa osim da ispoštuje zakon koji je vrlo jasan. Ovo što on radi nije pitanje samo kršenja zakona nego i dobrog odgoja i elementarnih civilizacijskih normi - rekla je Nikolina.

- Otac mog supruga nije njegov zakonski nasljednik i nema pravo raspolagati Vidojevom imovinom koju je neopravdano prisvojio. Gospodin Ristović je i u ovom trenutku toliko raspoložen da ima snage sa smijehom pričati o posebnoj hotelskoj sobi za moje pse, što je naravno potpuna neistina - dodala je.

