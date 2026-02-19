Obavijesti

NAPETA NOVA EPIZODA

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora otkriva Nikoli da je trudna! On u potpunoj nevjerici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora otkriva Nikoli da je trudna! On u potpunoj nevjerici
Foto: rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

Čavka je slomljen zbog Terezina i Vicina vjenčanja, dok cijela obitelj Vukas slavi. Prva bračna noć Tereze i Vice odvija se na neobičan i neočekivan način.

Foto: rtl

Sikirica otkriva Šušnjari da zna gdje je Anka, no ne želi mu otkriti točne detalje. U isto vrijeme, Luce i Šušnjara sve se više zbližavaju.

Zora i dalje skriva svoju tajnu o trudnoći, a Katarina poziva Domazeta da prenoći u njezinoj kući.

U selu se žene udružuju kako bi pomogle Šušnjari, a Teodora na neočekivani način pronalazi dokumente koji bi mogli sve promijeniti.

Foto: rtl

Nikola uživa u ljubavnoj sreći s Cvitom, dok je ne pokvari Zorin dolazak – u navali emocija otkriva mu da je trudna i ostavlja ga u potpunoj nevjerici. Koji je njegov idući korak?

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

