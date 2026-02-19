Obavijesti

Marin Klišmanić 'pobjegao' iz HNK u 'Nemilosrdne gadove': Buongiorno, to sam ja, Aldo

Marin Klišmanić 'pobjegao' iz HNK u 'Nemilosrdne gadove': Buongiorno, to sam ja, Aldo
Foto: Sandra Šimunović, Miroslav Lelas/Pixsell/Profimedia/Promo

Buongiorno, dočekao nas je Marin Klišmanić (30) u zagrebačkom HNK, uživljen u lik Alda iz "Nemilosrdnih gadova", kojega je sjajno utjelovio u Tarantinovu filmu Brad Pitt, a u kojega se ovaj mladi talentirani glumac u trenu transformirao.

Od 2024. godine član je ansambla Drame HNK u Zagrebu, a ovih dana s emitiranjem su počele epizode RTL-ove serije "Divlje pčele" u kojima Klišmanić igra Marka Vukasa, kojega je donedavno glumio Antonio Agostini. U njegovoj matičnoj kući Klišmanić ima zapažene uloge u "Cabaretu", "Trilogiji o Agamemnonu 2.0"...

Pogledali smo "Orkanske visove". Očekivanja su bila golema, a kritika je nemilosrdna. Prije 35 godina premijerno je prikazan film "Kad jaganjci utihnu", koji je pomeo Oscare, a Anthonyja Hopkinsa vinuo u zvjezdane visine.

U vremeplovu donosimo priču zašto je Mišo Kovač pustio svoje prepoznatljive brkove. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

