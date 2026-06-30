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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ONAT ARPAT

Doznajte što vas u utorak očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'Plamen ljubavi', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 21:15

Serhat pokušava zaštititi obitelj od novih prijetnji, dok otkriva zabrinjavajuće stanje sela i zemljišta kojima upravlja. Istodobno, Ziyan, Dalyan i Aşır nastavljaju kovati planove oko unosnog rudarskog projekta.

Foto: ONAT ARPAT

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

Luísa posjeti Miguela u zatvoru i nakon razgovora je uvjerena da je Miguel ubio i opljačkao njezina oca. Miguel je osuđen na 10 godina južnoafričkog zatvora. Luísa kaže Zéu da će zaboraviti Miguela i sama odgajati dijete.

Foto: HRT

Chicago P.D

RTL2 20:10

Nakon pucnjave Burgess i Ruzek su zaglavljeni u prepunom vlaku podzemne željeznice, a tim otkriva mračne obiteljske tajne dok slaže dijelove misterija. Zarobljena u rupi, Burgess doživi napad panike.

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Daleki grad

NOVA TV 20:10

Kako se Alyin odlazak sve više približava, događaji izmiču kontroli. Istina koju su mnogi pokušavali sakriti polako izlazi na vidjelo, a Cihan saznaje informacije koje mijenjaju sve što je vjerovao.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 16:00

Pripreme za veliku večer kane okupljaju obitelj i bude nadu da bi napokon mogla doći sretnija vremena. No ispod površine i dalje tinjaju stare zamjerke i nerazriješeni sukobi. Dok se obitelji okupljaju pod istim krovom, napetost raste.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Klub je u problemu. Bubalo se i dalje sukobljava s navijačima, a i igrači su demotivirani. Telac se nalazi u krizi, a ni s Lanom mu ne ide baš lako.

Foto: RTL

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