Doznajte što vas u utorak očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'Plamen ljubavi', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:15
Serhat pokušava zaštititi obitelj od novih prijetnji, dok otkriva zabrinjavajuće stanje sela i zemljišta kojima upravlja. Istodobno, Ziyan, Dalyan i Aşır nastavljaju kovati planove oko unosnog rudarskog projekta.
Plamen ljubavi
HRT1 12:25
Luísa posjeti Miguela u zatvoru i nakon razgovora je uvjerena da je Miguel ubio i opljačkao njezina oca. Miguel je osuđen na 10 godina južnoafričkog zatvora. Luísa kaže Zéu da će zaboraviti Miguela i sama odgajati dijete.
Chicago P.D
RTL2 20:10
Nakon pucnjave Burgess i Ruzek su zaglavljeni u prepunom vlaku podzemne željeznice, a tim otkriva mračne obiteljske tajne dok slaže dijelove misterija. Zarobljena u rupi, Burgess doživi napad panike.
Daleki grad
NOVA TV 20:10
Kako se Alyin odlazak sve više približava, događaji izmiču kontroli. Istina koju su mnogi pokušavali sakriti polako izlazi na vidjelo, a Cihan saznaje informacije koje mijenjaju sve što je vjerovao.
Crno more
NOVA TV 16:00
Pripreme za veliku večer kane okupljaju obitelj i bude nadu da bi napokon mogla doći sretnija vremena. No ispod površine i dalje tinjaju stare zamjerke i nerazriješeni sukobi. Dok se obitelji okupljaju pod istim krovom, napetost raste.
San snova
RTL 20:15
Klub je u problemu. Bubalo se i dalje sukobljava s navijačima, a i igrači su demotivirani. Telac se nalazi u krizi, a ni s Lanom mu ne ide baš lako.
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