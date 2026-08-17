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STIŽE 7. RUJNA

'Specijalisti Zagreb' stiže uskoro na male ekrane. Evo kako sve izgleda iza kulisa nove serije...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
'Specijalisti Zagreb' stiže uskoro na male ekrane. Evo kako sve izgleda iza kulisa nove serije...
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Foto: RTL
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'Specijalisti Zagreb' kriminalistička je serija čija svaka epizoda donosi zaseban kriminalistički slučaj i novu istragu, koji se rješavaju prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom

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Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, na RTL-u s prikazivanjem kreće nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja će gledateljima donijeti kombinaciju humora, kriminalističkih zapleta te napetih istraga sa zagrebačkih ulica, kao i nepredvidivih ljudskih odnosa. A kako snimanje ovako velikog i dinamičnog projekta svakodnevno izgleda iza kulisa, otkriva produkcijski tim serije.

STIŽE 7. RUJNA Glumci otkrili što se događa kad se ugase kamere na setu nove serije 'Specijalisti Zagreb'
Glumci otkrili što se događa kad se ugase kamere na setu nove serije 'Specijalisti Zagreb'
Foto: RTL

U glavnim ulogama tu su iskusni Peđa Gvozdić kao Zoran Jukić, 56-godišnji glavni inspektor starog kova. Uz njega, gledateljima će se predstaviti i Vini Jurčić, jedna od najtalentiranijih glumica svoje generacija kao viša inspektorica Ana Kirin. Zadranin s međunarodnom karijerom, Toni Gojanović, utjelovit će višeg inspektora i timskog analitičara Luku Horvata, dok miljenik domaće publike Ivan Barišić stiže u novoj ulozi višeg inspektora Tonija Kovačića, temperamentnog i nepredvidivog Splićanina. Zoranovu kćer, novinarku Miju, zaigrat će perspektivna bosanskohercegovačka glumica s njemačkom adresom Ivona Baković.

U PETAK NA KIOSCIMA Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster
Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster
Foto: Maja Bota Strbe

A upravo zato što svaka nova epizoda donosi novu istragu, stižu i brojni epizodni likovi, mahom cijenjeni domaći, ali i međunarodni glumci.

- Epizodne uloge na kraju ćemo brojati u stotinama. Već do 14. epizode imamo više od 120 epizodnih uloga, što dovoljno govori o razmjerima projekta. Svaki novi slučaj donosi nove likove, nove odnose i novu glumačku energiju. Upravo tako velik i raznolik cast snažno doprinosi dinamici i kvaliteti serije -  ističe izvršna producentica Iva Grahor.

NOVA SERIJA U novoj seriji Specijalisti Zagreb će mladu novinarku utjeloviti zvijezda društvenih mreža
U novoj seriji Specijalisti Zagreb će mladu novinarku utjeloviti zvijezda društvenih mreža
Foto: Maja Bota Strbe

Na stvaranju nove RTL-ove serije svakodnevno izravno radi više od 60 članova ekipe, a kada se uključe i svi vanjski suradnici, taj je broj znatno veći. Seriju režiraju Filip Heraković i Filip Mojzeš, dok scenarije potpisuju Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković. Produkcijski tim broji osmero ljudi – od kreativne producentice i izvršnih producenata do voditelja produkcije, line producenta, tehničkog producenta, planera i koordinatora produkcije. Kamera je pod vodstvom direktora fotografije Joška Morovića, uz četiri operatera kamere i sedam asistenata, dok rasvjetni odjel čini petero ljudi. Tu su, naravno, i režijski tim s prvim i drugim asistentima redatelja i skriptama, tri voditelja lokacija, kostimografski odjel od petero ljudi, šestero kolega u maski i frizuri, scenografski odjel te šesteročlana postprodukcijska ekipa.

Foto: RTL

Velika posebnost ove serije jest što se u cijelosti snima na zagrebačkim lokacijama, i koristi društvene kontraste kao osnovu dramskih zapleta: od povijesnog Donjeg i Gornjeg grada do brutalističkih blokova Novog Zagreba, od radničke Trešnjevke do slojevite Dubrave, dok sam Zagreb prerasta u peti glavni lik serije.

NA JESEN U rujnu stiže nova krimi serija 'Specijalisti Zagreb', inspektora glumi zvijezda 'Divljih pčela'
U rujnu stiže nova krimi serija 'Specijalisti Zagreb', inspektora glumi zvijezda 'Divljih pčela'

- U svakoj epizodi koristimo otprilike osam do deset različitih lokacija, a do sada smo snimali na više od 50 lokacija diljem Zagreba. Uz naš glavni set policijske postaje, svaki slučaj vodi nas u potpuno nove dijelove grada i upravo nam je to bilo iznimno važno od samog početka. Zagreb je naš peti glavni lik. Želimo ga pokazati uzduž i poprijeko, kroz različite kvartove, arhitekturu i mikrolokacije koje gledatelji poznaju iz svakodnevnog života. Time svaki slučaj dobiva svoj specifičan svijet, a istovremeno želimo pokazati koliko je Zagreb vizualno raznolik i filmski zanimljiv grad - ističe Grahor.

Foto: RTL

Produkcijski, snimanje ovakve kriminalističke serije zahtijeva visoku razinu uvjerljivosti i detalja – od scenarija, preko lokacija do same izvedbe. Gotovo svaka epizoda donosi neki novi produkcijski izazov – akcijske scene, potjere, fizički zahtjevne situacije i različite vrste specijalnih efekata.

NOVA SERIJA Evo kada kreću 'Specijalisti Zagreb': Donose spoj napete istrage i zamršenih odnosa
Evo kada kreću 'Specijalisti Zagreb': Donose spoj napete istrage i zamršenih odnosa

- Već smo snimali vrlo zahtjevne akcijske sekvence, a tijekom serije gledatelji mogu očekivati i pucnjave, sudare, potjere i druge dinamične situacije. Takve scene traže puno više pripreme nego što se na kraju vidi na ekranu. Sve mora biti precizno koreografirano i izvedeno u strogo kontroliranim i sigurnim uvjetima. Cilj nam nije akcija radi akcije, nego da ona bude uvjerljiva, realistična i dramaturški opravdana – i, naravno, dovoljno uzbudljiva da gledatelje drži prikovanima uz ekran - dodaje producentica, istaknuvši kako im je želja da gledatelj ima osjećaj kao da je zajedno s inspektorima usred događaja.

Foto: RTL

A kako bi glavni glumci bili što uvjerljiviji u ulogama policijskih inspektora, zajedno uz produkcijski tim intenzivno su surađivali s ATJ Lučko, Specijalnom policijom i MUP-om - od brojnih detalja i rekvizita do stručnih informacija i savjeta koji su bili iznimno važni. Glumci su prošli posebne pripreme i upoznali se s tehnikama koje koriste profesionalci, osobito kada je riječ o akcijskim scenama.

'SPECIJALISTI ZAGREB' Peđa Gvozdić o novoj seriji: 'S ovakvim ljudima je lako raditi'
Peđa Gvozdić o novoj seriji: 'S ovakvim ljudima je lako raditi'

- Nije bilo dovoljno da samo odjenu kostim i stave značku – bilo nam je važno da razumiju način kretanja, reakcije i ponašanje ljudi koji se svakodnevno nalaze u takvim situacijama. Kod kriminalističke serije detalji jako puno znače. Gledatelj možda neće svjesno primijetiti svaki od njih, ali upravo oni stvaraju osjećaj da je svijet koji gledamo stvaran i uvjerljiv -  ističe Grahor.

Foto: RTL

A kako izgleda taj intrigantni svijet ljudskih odnosa i zločina sa zagrebačkih ulica, gledatelji mogu provjeriti u 'Specijalistima Zagreb' od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i platformi Voyo.

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