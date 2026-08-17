'Specijalisti Zagreb' stiže uskoro na male ekrane. Evo kako sve izgleda iza kulisa nove serije...

Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, na RTL-u s prikazivanjem kreće nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja će gledateljima donijeti kombinaciju humora, kriminalističkih zapleta te napetih istraga sa zagrebačkih ulica, kao i nepredvidivih ljudskih odnosa. A kako snimanje ovako velikog i dinamičnog projekta svakodnevno izgleda iza kulisa, otkriva produkcijski tim serije.

Foto: RTL

U glavnim ulogama tu su iskusni Peđa Gvozdić kao Zoran Jukić, 56-godišnji glavni inspektor starog kova. Uz njega, gledateljima će se predstaviti i Vini Jurčić, jedna od najtalentiranijih glumica svoje generacija kao viša inspektorica Ana Kirin. Zadranin s međunarodnom karijerom, Toni Gojanović, utjelovit će višeg inspektora i timskog analitičara Luku Horvata, dok miljenik domaće publike Ivan Barišić stiže u novoj ulozi višeg inspektora Tonija Kovačića, temperamentnog i nepredvidivog Splićanina. Zoranovu kćer, novinarku Miju, zaigrat će perspektivna bosanskohercegovačka glumica s njemačkom adresom Ivona Baković.

Foto: Maja Bota Strbe

A upravo zato što svaka nova epizoda donosi novu istragu, stižu i brojni epizodni likovi, mahom cijenjeni domaći, ali i međunarodni glumci.

- Epizodne uloge na kraju ćemo brojati u stotinama. Već do 14. epizode imamo više od 120 epizodnih uloga, što dovoljno govori o razmjerima projekta. Svaki novi slučaj donosi nove likove, nove odnose i novu glumačku energiju. Upravo tako velik i raznolik cast snažno doprinosi dinamici i kvaliteti serije - ističe izvršna producentica Iva Grahor.

Foto: Maja Bota Strbe

Na stvaranju nove RTL-ove serije svakodnevno izravno radi više od 60 članova ekipe, a kada se uključe i svi vanjski suradnici, taj je broj znatno veći. Seriju režiraju Filip Heraković i Filip Mojzeš, dok scenarije potpisuju Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković. Produkcijski tim broji osmero ljudi – od kreativne producentice i izvršnih producenata do voditelja produkcije, line producenta, tehničkog producenta, planera i koordinatora produkcije. Kamera je pod vodstvom direktora fotografije Joška Morovića, uz četiri operatera kamere i sedam asistenata, dok rasvjetni odjel čini petero ljudi. Tu su, naravno, i režijski tim s prvim i drugim asistentima redatelja i skriptama, tri voditelja lokacija, kostimografski odjel od petero ljudi, šestero kolega u maski i frizuri, scenografski odjel te šesteročlana postprodukcijska ekipa.

Foto: RTL

Velika posebnost ove serije jest što se u cijelosti snima na zagrebačkim lokacijama, i koristi društvene kontraste kao osnovu dramskih zapleta: od povijesnog Donjeg i Gornjeg grada do brutalističkih blokova Novog Zagreba, od radničke Trešnjevke do slojevite Dubrave, dok sam Zagreb prerasta u peti glavni lik serije.

- U svakoj epizodi koristimo otprilike osam do deset različitih lokacija, a do sada smo snimali na više od 50 lokacija diljem Zagreba. Uz naš glavni set policijske postaje, svaki slučaj vodi nas u potpuno nove dijelove grada i upravo nam je to bilo iznimno važno od samog početka. Zagreb je naš peti glavni lik. Želimo ga pokazati uzduž i poprijeko, kroz različite kvartove, arhitekturu i mikrolokacije koje gledatelji poznaju iz svakodnevnog života. Time svaki slučaj dobiva svoj specifičan svijet, a istovremeno želimo pokazati koliko je Zagreb vizualno raznolik i filmski zanimljiv grad - ističe Grahor.

Foto: RTL

Produkcijski, snimanje ovakve kriminalističke serije zahtijeva visoku razinu uvjerljivosti i detalja – od scenarija, preko lokacija do same izvedbe. Gotovo svaka epizoda donosi neki novi produkcijski izazov – akcijske scene, potjere, fizički zahtjevne situacije i različite vrste specijalnih efekata.

- Već smo snimali vrlo zahtjevne akcijske sekvence, a tijekom serije gledatelji mogu očekivati i pucnjave, sudare, potjere i druge dinamične situacije. Takve scene traže puno više pripreme nego što se na kraju vidi na ekranu. Sve mora biti precizno koreografirano i izvedeno u strogo kontroliranim i sigurnim uvjetima. Cilj nam nije akcija radi akcije, nego da ona bude uvjerljiva, realistična i dramaturški opravdana – i, naravno, dovoljno uzbudljiva da gledatelje drži prikovanima uz ekran - dodaje producentica, istaknuvši kako im je želja da gledatelj ima osjećaj kao da je zajedno s inspektorima usred događaja.

Foto: RTL

A kako bi glavni glumci bili što uvjerljiviji u ulogama policijskih inspektora, zajedno uz produkcijski tim intenzivno su surađivali s ATJ Lučko, Specijalnom policijom i MUP-om - od brojnih detalja i rekvizita do stručnih informacija i savjeta koji su bili iznimno važni. Glumci su prošli posebne pripreme i upoznali se s tehnikama koje koriste profesionalci, osobito kada je riječ o akcijskim scenama.

- Nije bilo dovoljno da samo odjenu kostim i stave značku – bilo nam je važno da razumiju način kretanja, reakcije i ponašanje ljudi koji se svakodnevno nalaze u takvim situacijama. Kod kriminalističke serije detalji jako puno znače. Gledatelj možda neće svjesno primijetiti svaki od njih, ali upravo oni stvaraju osjećaj da je svijet koji gledamo stvaran i uvjerljiv - ističe Grahor.

Foto: RTL

A kako izgleda taj intrigantni svijet ljudskih odnosa i zločina sa zagrebačkih ulica, gledatelji mogu provjeriti u 'Specijalistima Zagreb' od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i platformi Voyo.