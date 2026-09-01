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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u utorak, 1. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Vijest da Yıldız ne može imati djecu brzo postaje mnogo više od privatne boli jer se protiv njezine veze sa Serhatom okreće gotovo cijela Urfa.

Foto: Nova TV

La Promesa

HRT1 13:20

Martina i Adriano se slože da je New York izlaz iz njihova ljubavnog problema. Samuel je nepokolebljiv pred Maríjom i prizna da je njihova veza nemoguća.

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Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Nakon prekida sa Stellom, Severide prihvaća posao na brodu, ali situacija se dramatično mijenja kad brod zahvati požar za čije podmetanje on bude optužen.


Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Cihan nastavlja borbu s novim neprijateljima, ali istodobno pokušava zatvoriti poglavlje koje već dugo stoji između njega i Alye. Boranova povezanost s prošlošću postaje ključna prepreka, a Cihan mu jasno daje do znanja da pomoć koju mu nudi neće doći bez cijene.


San snova 

RTL 20:15

Dizelovim prohtjevima nema kraja dok mu se cijeli klub ulaguje, što Alena dovodi do sloma živaca. Slijedi važna utakmica, a klub ima mnogo internih stvari koje mora riješiti.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Filipe kaže Miguelu da je u vezi s Júlijom. Filipe kaže da nije to htio spominjati kako ne bi uznemirio Mariju Paulu. Dok razgovara s Helenom, Miguel primjećuje ozljedu na njezinoj ruci koju joj je nanio Zé.

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Komentari 1
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