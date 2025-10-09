Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 9. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u četvrtak
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Rimac je i dalje suspendiran, ali mu ne pada na pamet bespomoćno sjediti. Darija vozi pijanog Rimca doma, ali krivo protumači njihov odnos. Tomo se grozi Rebekina prisustva i nije siguran što se dogodilo na njezinu oproštajnom tulumu.
La Promesa
HRT 1 13:20
Na traženje markiza i markize Jacobo pokušava nagovoriti Martinu da proda svoju zemlju. Cruz pokušava zabraniti Jani da dovodi Ramonu u palaču.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Dr. Hammer i Halstead liječe trudnu pacijenticu kojoj je potreban hitan carski rez, ali inzistira na transfuziji krvi u kojoj nema cjepiva protiv COVID-a 19. Dr. Blake i cijeli njezin tim misteriozno kolabiraju usred operacije.
Cacau
HRT1 12:25
Lalá optuži Simone da je ubila Justina, a Simone se brani govoreći da je htjela spriječiti rastavu i zaštititi svoj dio imetka. Júlia sluša kako Salomão objašnjava da je Simone izgubila svoje nasljedstvo.
