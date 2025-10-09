Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u četvrtak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Rimac je i dalje suspendiran, ali mu ne pada na pamet bespomoćno sjediti. Darija vozi pijanog Rimca doma, ali krivo protumači njihov odnos. Tomo se grozi Rebekina prisustva i nije siguran što se dogodilo na njezinu oproštajnom tulumu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Na traženje markiza i markize Jacobo pokušava nagovoriti Martinu da proda svoju zemlju. Cruz pokušava zabraniti Jani da dovodi Ramonu u palaču.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Hammer i Halstead liječe trudnu pacijenticu kojoj je potreban hitan carski rez, ali inzistira na transfuziji krvi u kojoj nema cjepiva protiv COVID-a 19. Dr. Blake i cijeli njezin tim misteriozno kolabiraju usred operacije.

Cacau

HRT1 12:25

Lalá optuži Simone da je ubila Justina, a Simone se brani govoreći da je htjela spriječiti rastavu i zaštititi svoj dio imetka. Júlia sluša kako Salomão objašnjava da je Simone izgubila svoje nasljedstvo.

