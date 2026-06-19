Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Sukob između Serhata i Akifa doseže vrhunac kada na vidjelo izađu bolne istine iz prošlosti. Godinama potiskivane emocije, ljubomora i osjećaj nepravde prijete zauvijek uništiti njihove obiteljske veze. Serhat donosi tešku odluku o Akifovoj budućnosti.

Foto: NOVA TV

La Promesa

HRT1 13:20

Samuel i Pía pokušavaju biti potpora Petri, koja smatra da je nepravedno kažnjena. Simona i Candela otkriju kako se objavljuju ukradeni recepti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život.

Foto: You tube

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Sadakat, vođena strahom da će izgubiti Borana, povlači poteze za koje vjeruje da će zaštititi njezinu obitelj. Međutim, nesvjesno pokreće događaje koji bi mogli dovesti do mnogo veće katastrofe. Dok se brišu granice između izdaje i zaštite, strane postaju sve jasnije, a tajni savezi sve opasniji.

San snova

RTL 20:15

Alen pronalazi podatke o poslovanju firme koji ga uznemire te kreće u obračun, ali treba Majinu pomoć. Sonja i Zvonimir u potrazi su za novim dokazima koje bi dostavili sudu, no nailaze na probleme. Sonjino otkriće natjerat će Maju da posve promijeni taktiku na suđenju, ali i istraži Alenovu prošlost.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina predloži Albertu da ga odvede u Zurich na liječenje. On tobože pristaje. Carlos stiže u Miami, odlazi u kuću i puca u Alberta, ali ranjava Jacinta u trbuh. Alesandro uzvraća napad.