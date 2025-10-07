Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati. Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelova prvog dana u jaslicama. Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi Rimca trebao trajno onemogućiti.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Curro se vrati i dovede Ramonu. Leocadia zamoli Ángelu da ima Cruz na oku jer sumnja da ona nešto planira, ali mladoj je ženi važnije da upozori Curra da ga namjeravaju oženiti.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Život dr. Scotta kao liječnika, ali i bivšeg policajca, mogao bi se promijeniti kad policija krene istraživati njegova obiteljskog prijatelja.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Veljko istražuje što se dogodilo tijekom prijepisa kuće. Lorena dolazi kod Šimata s bebom kako bi prvi put obišla Sanju i Dragu te stari dom. Gabrijela odluči da ne želi više živjeti u strahu i okreće leđa Klaudiji.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Nakon što su mislili da su elegantno riješili sve probleme, Macanima i Gotovcima opljačkaju kuće i hotel. Aljoša, Šima i Janko saznaju da Vinko nije vratio sav novac koji je bio u aktovci. To čuje i Ivka, koja je u pljački ostala bez kartaške zarade.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Sal sazna da su Simone i Rui ljubavnici i da su njih dvoje spavali u sobi u kojoj je Justino ležao u komi. Tiago kaže Martimu da se već sukobio s Marcom kako bi zaštitio Cacau.

Foto: promo