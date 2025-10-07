Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 7. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati. Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelova prvog dana u jaslicama. Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi Rimca trebao trajno onemogućiti.
La Promesa
HRT 1 13:20
Curro se vrati i dovede Ramonu. Leocadia zamoli Ángelu da ima Cruz na oku jer sumnja da ona nešto planira, ali mladoj je ženi važnije da upozori Curra da ga namjeravaju oženiti.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Život dr. Scotta kao liječnika, ali i bivšeg policajca, mogao bi se promijeniti kad policija krene istraživati njegova obiteljskog prijatelja.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Veljko istražuje što se dogodilo tijekom prijepisa kuće. Lorena dolazi kod Šimata s bebom kako bi prvi put obišla Sanju i Dragu te stari dom. Gabrijela odluči da ne želi više živjeti u strahu i okreće leđa Klaudiji.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Nakon što su mislili da su elegantno riješili sve probleme, Macanima i Gotovcima opljačkaju kuće i hotel. Aljoša, Šima i Janko saznaju da Vinko nije vratio sav novac koji je bio u aktovci. To čuje i Ivka, koja je u pljački ostala bez kartaške zarade.
Cacau
HRT1 12:25
Sal sazna da su Simone i Rui ljubavnici i da su njih dvoje spavali u sobi u kojoj je Justino ležao u komi. Tiago kaže Martimu da se već sukobio s Marcom kako bi zaštitio Cacau.
