Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Yıldırım iznenađuje sve kad dolazi u konak i pred svima zatraži dopuštenje da zaprosi Yıldız. Njegova ponuda izaziva Serhatov bijes, no Yıldız neočekivano prihvaća mogućnost braka.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Ruzek odlazi na intervenciju gdje ugleda dvije žrtve ubojstva i malo dijete, koje je ostavljeno samo u kući. Ubrzo otkriva da se DNK djeteta ne podudara ni s jednom od žrtava.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Boran Meryem pretvara u oružje protiv Cihana i Alye te ne preza ni od prijetnji Sadakat kako bi ostvario svoj cilj. Dok Alya pokušava razlučiti kome još može vjerovati, Cihan shvaća da će morati donijeti tešku odluku koja bi mogla promijeniti njihove živote.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Nakon velike pobjede Croatia se ponovno našla u problemu, ovog puta zbog Andreja. Čak ni Maja ne vidi izlaz. Dok među seniorima vlada sloga, među trenerima je suprotna situacija te je pitanje trenutka kad će se stvari oteti kontroli. Mirko shvaća da mu je projekt ponovno ugrožen. Sonja pokreće svoj plan i pronalazi saveznika.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Filipe i Rui videopozivom razgovaraju s Miguelom. Kaže im da je otkrio da nikad nije bilo autopsije, da je nepravedno robijao te da je doznao da je João platio liječniku da ne napravi autopsiju. Zatražit će ekshumaciju Alexandreova tijela.