Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak: Marta želi zadržati Šimuna...

Sjene prošlosti
RTL 20:15
Marta bezuspješno pokušava zadržati Šimuna. On joj priznaje da voli Olgu. Paula uvrijedi Tomu kad joj on predstavi mogući posao s Borisom. Darija i načelnik upozoravaju Rimca da se kloni Glorije, ali on ne odustaje.
La Promesa
HRT 1 13:20
Markiza zabranjuje Samuelu da ode. Leocadia potiče Janu da se pobuni protiv nametnute šutnje. Jana uspije otvoriti druga vrata tajne sobe. Cruz pobjesni kad otkrije da je Alonso Catalini dao palaču.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Nika se uvjeri da ju je Toma zaista ostavio. Jakov je u nevjerici jer mu Divna i Željka onemogućavaju isplatu plaće. Njih dvije pokušavaju natjerati Jakova da odustane od zahtjeva.
Kumovi
NOVA TV 21:20
Jadranka misli da Ivka ima nekog sviđanika, Ivka ne poriče, ali i ne potvrđuje. Zvone krije od Anđele da bi mu Drago Golemac mogao namjestiti zatvor. Martin s druge strane želi pomoći ocu. Na mjesnom skupu se glasa za izmjenu prostornog plana Zaglava.
Cacau
HRT 21:25
Simone se i dalje bori za Justinovo nasljedstvo, manipulirajući i prijeteći svima oko sebe kako bi postigla svoje ciljeve, čak i nudeći savezništvo bivšim neprijateljima. Salomão i Sal počnu istraživati Simoninu prošlost.
