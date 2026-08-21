Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Posljedice nedavnih događaja osjećaju se na svakom koraku. Dok Melek pokušava odlučiti hoće li Serhatu otkriti ono što je saznala, Yıldız i dalje vodi najtežu životnu bitku.

Foto: Nova TV

La Promesa

HRT1 13:20

Bojnik kaže Manuelu da ne može prodati svoj motor dok mu on ne da zeleno svjetlo. Leocadia poriče bilo kakvu umiješanost u to. Lorenzo i dalje inzistira na vjenčanju i zahtijeva da se odredi novi datum.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Severide i Casey ne slažu se oko spašavanja pa načelnik Grissom nudi rješenje Severideu. Hermann dovodi kćer na posao. Dawson ponudi Brett tretman u toplicama.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Dok Cihan nastavlja utrku s vremenom kako bi spasio Alyu i Deniza, obitelj Albora suočava se s još jednom tragedijom. Nareino zdravstveno stanje naglo se pogoršava. Nare sve više krivi Šahina za ono što se dogodilo.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Alenove tajne su otkrivene. Svi znaju za stanje njegova koljena. Maja nije sigurna može li prijeći preko Alenova zataškavanja, u pitanju je čak i nastavak njihove veze. I dok Maja i Jasna vode računa o Alenovoj dobrobiti, klub za njega sad ima sasvim druge planove.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel i Helena razgovaraju o Catarininoj i Heleninoj nesigurnosti u vezi s Luísom. Helena ukrade omotnicu iz torbice Marije Paule. Miguel i Filipe razgovaraju o ponovnom otvaranju istrage o Leonorinoj smrti.