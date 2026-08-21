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DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Piše 24sata,
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Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...
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Foto: Nova TV
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Doznajte što vas očekuje u petak 21. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Posljedice nedavnih događaja osjećaju se na svakom koraku. Dok Melek pokušava odlučiti hoće li Serhatu otkriti ono što je saznala, Yıldız i dalje vodi najtežu životnu bitku.

Foto: Nova TV

La Promesa

HRT1 13:20

Bojnik kaže Manuelu da ne može prodati svoj motor dok mu on ne da zeleno svjetlo. Leocadia poriče bilo kakvu umiješanost u to. Lorenzo i dalje inzistira na vjenčanju i zahtijeva da se odredi novi datum.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Severide i Casey ne slažu se oko spašavanja pa načelnik Grissom nudi rješenje Severideu. Hermann dovodi kćer na posao. Dawson ponudi Brett tretman u toplicama.

DNEVNI PREGLED Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Dok Cihan nastavlja utrku s vremenom kako bi spasio Alyu i Deniza, obitelj Albora suočava se s još jednom tragedijom. Nareino zdravstveno stanje naglo se pogoršava. Nare sve više krivi Šahina za ono što se dogodilo.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Alenove tajne su otkrivene. Svi znaju za stanje njegova koljena. Maja nije sigurna može li prijeći preko Alenova zataškavanja, u pitanju je čak i nastavak njihove veze. I dok Maja i Jasna vode računa o Alenovoj dobrobiti, klub za njega sad ima sasvim druge planove.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel i Helena razgovaraju o Catarininoj i Heleninoj nesigurnosti u vezi s Luísom. Helena ukrade omotnicu iz torbice Marije Paule. Miguel i Filipe razgovaraju o ponovnom otvaranju istrage o Leonorinoj smrti.

Foto: HRT

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